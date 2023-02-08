影／不當拍鳥罔顧攝影倫理 動保團體揭露六大場所地點
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏今與立委林淑芬等舉行記者會，公布兩年來對鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」三大不當拍鳥行為，以及六處位於桃園、新竹、台中及南投的收費非法拍攝場所，陳玉敏表示，將把可能涉及非法捕獵、走私、不當圈養及騷擾虐待的證據交給檢調單位。
陳玉敏說，「籠拍」場內鳥類來源，皆可能涉及非法捕獵、走私、不當圈養及騷擾虐待，造成鳥類傷亡，並帶來人畜共通疫病傳播風險，「巢拍」與「誘拍」也涉及破壞鳥類棲地生態及影響其自然行為。陳玉敏表示，這兩年來滲入這幾處非法拍攝場所，包括桃園雞場、新竹墨瑞鱈及翠鳥學苑、新竹北埔翠鳥藝園、台中大甲飛羽、南投福田生態園區、南投阿銘等，加入他們的群組，都已截圖是收費，且不當對待一些珍稀鳥類，雖然有的群組內有人聽到風聲退出，但仍會把相關證據交給檢調，希望能落實執法，勿姑息歪風。
桃園鳥會榮譽理事長吳豫洲表示，他九年前就說有誘拍鳥類情事，但九年來與多不當觀念仍沒變，許多鳥類攝影人將美麗或稀珍照片作為炫耀或牟利，這些不肖拍鳥人的扭曲心態，演變成罔顧動物福利、生態保育、攝影倫理的歪風，希望鳥友及攝影同好能自律。
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