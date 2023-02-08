食道癌9成男性 醫籲戒菸酒檳榔、避免過熱食物

食道癌患者9成以上是男性，醫師提醒，主要是不良生活習慣如吸菸、飲酒、吃檳榔等導致，愛吃辣、重口味也有影響，且逾一半患者發現時已是中晚期，5年存活率僅剩15%。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，民國109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人，其中9成以上罹癌患者為男性；男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

中山醫學大學附設醫院副院長陳志毅接受媒體電訪表示，食道癌患者向來都是男性占9成以上，跟賀爾蒙無關，主要還是生活習慣，例如吸菸、飲酒、嚼食檳榔等造成，且以勞工族群機率高。

陳志毅說，食道癌1期、2期的5年存活率超過5成，但半數以上患者發現時已經是第3、第4期，因此預後差，5年存活率只剩15%。

他指出，食道癌前期沒有症狀，很多人等到吞嚥困難才就醫，食道是圓筒狀，通常有吞嚥困難感覺時，等於食道已塞住一半，還有些人不把喉嚨卡卡當作一回事，延誤黃金治療時期。

陳志毅提醒，食道癌目前沒有實證有效的篩檢工具，落實健康生活、遠離致癌因子及規律運動是必要的防癌步驟，已知食道癌致癌因子包括抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物如醃漬、煙燻等，以及過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等。

食道癌症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。

國健署呼籲，民眾應把握「避免過燙的食物」、「減少含亞硝胺食物，及時戒除菸、酒、檳榔」、「有異狀速就醫」3要點，平時就須留意不適感，切勿輕忽，如出現前述症狀時，及時就醫檢查，把握治療黃金期。