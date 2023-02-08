土耳其強震災害 台灣各界愛心伸援

台灣從政府到民間，都紛紛投入對土耳其的援助！土耳其6日發生大地震後，台灣政府當天晚上就派遣第一批救難隊前往救援，隨行還有自告奮勇的北榮醫生與護理師；目前政府總計派遣2梯救援隊共130人，另外，世界展望會、紅十字會等組織也積極協助救援、募款，當地很缺帳篷、毛毯、電熱器等物資，歡迎各界支持。

陳揆到機場授旗

土耳其邊境6日發生大地震，至今已超過4300人死亡，台灣政府派遣兩批搜救隊共130人前往土耳其救援，行政院長陳建仁特地到機場授旗，也勉勵隊員，救援之際也要注意自身安全，希望向國際傳達「Taiwan can help」、參與國際作為的宗旨，他也宣布，蔡總統將台灣救助土耳其的善款由20萬美元增加到200萬美元。

我國第一梯次搜救隊由消防署特種搜救隊10人、台北市政府消防局28人、醫師1人、護理師1人、3隻搜救犬組成，6日晚上隨即出發救援，7日中午抵達土耳其伊斯坦堡機場，隨後轉機至阿達那機場前往災區救援。

北榮醫護先行

其中，台北榮總先派出急診部災難醫學科主治醫師王則堯、資深護理師楊淑娟等2人，隨同台灣第1梯次搜救隊至土耳其協助救災，剛抵達伊斯坦堡，等待後續交通挺進災區；急診部災難醫學科主任黃獻皞與護理師蔡慧卿，則預定隨同第2梯次搜救隊出發。

台北榮總院長陳威明接受媒體訪問時表示，晚上接獲消防單位的電話徵召人力，詢問醫護意願，就有許多自願軍，10分鐘就找到熱血的王則堯以及楊淑娟願意隨行，只要國家徵調就會派人前往。

需要抵禦嚴寒物資

台灣世界展望會則表示，強震發生時，世界展望會當地分部第一時間展開救援工作，以提供民眾維生物資為首要任務，包括抵禦嚴寒的帳棚、衣物、毯子、床墊、防水布、食物、以及乾淨可用的水資源；因為該地區的醫療設施和緊急避難用的燃料皆有損毀，正在進行搶救工作，展望會便開始向災民收容所分發燃料和暖爐，以求加快搜救進度並保障災民生存需求。

我國紅十字會在土耳其強震發生當天立即發函給土耳其及敘利亞紅新月會表達慰問及捐助，7日收到土耳其紅新月會回覆，希望捐助以現金優先，並列出需求物資清單，包括帳篷、毛毯、電熱器等共13項，紅十字會將率先捐出2萬美元，至於所需物資，紅十字會都能隨時準備好，希望有善心人士或航空公司贊助運費。

【更多精采內容，詳見 】