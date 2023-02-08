中年男「喉嚨卡」驚罹食道癌！晚期存活率暴跌 醫：快戒菸檳酒

食道癌每年造成2千多人死亡，9成以上患者皆為男性，而食道癌早期多無症狀，多數患者等到出現「喉嚨卡卡」等異狀時才就醫，但多半已進入中晚期。醫師指出，食道癌第1、2期早期發現，5年存活率仍有5成，但若進入第3、4期中晚期，5年存活率僅剩15%，且預後多半不佳，呼籲民眾應儘早戒除抽菸、喝酒、吃檳榔，也應避免刺激性飲食，包括過燙食物、食用亞硝胺加工食品等。

依國健署癌症登記、衛福部死因統計資料顯示，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

食道癌患者9成皆是男性，中山醫學大學附設醫院副院長陳志毅表示，臨床觀察40至50年以來皆是如此，男性好發原因多與抽菸、喝酒、吃檳榔等有關，患者較多是勞工族群，與賀爾蒙因素無關。而癌症登記資料也發現，109年食道癌新發個案中，77.9%有吸菸行為，53.5%的個案有偶爾喝酒或習慣性喝酒，48.5%有嚼食檳榔習慣。

陳志毅表示，食道癌初期大多無症狀，患者多半等到吞嚥困難、感覺喉嚨卡卡時才會來就醫，因食道呈現圓筒狀，當癌細胞擴散時，食道圓筒有一半空間被佔據，才會有症狀感覺出現，但這時多半已經晚期。目前食道癌1、2期5年存活率較高仍有5成，但若到3、4期晚期5年存活率僅剩15%，在臨床上將近一半的患者都屬於3期，其預後也會較差。

食道癌難透過早期篩檢發現。陳志毅列舉，肺癌近年透過低劑量電腦斷層等影像檢查，揪出許多早期患者，提高存活率；但食道必須透過胃鏡、食道鏡檢查，檢查方法易產生不適感，民眾較不會例行做內視鏡檢查。

陳志毅表示，肺癌中晚期有較多標靶、免疫治療等新藥研發，但食道癌「宛若孤兒」，沒有太多新藥研發，雖近5年免疫治療應用於食道癌可獲部分改善，但未大量應用，因免疫治療費用昂貴，每年至少要花上百萬，對民眾來說難以進行常規性治療，且存活率也不如肺癌好，後續還要加上化療、電療等，民眾目前食道癌中晚期患者治療方式沿用過往做法。

要遠離食道癌，陳志毅提醒，當出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等，應及早就醫；並改變生活習性，包括戒菸、酒、檳榔，減少攝取含亞硝胺食物、刺激性食物，包括過酸、過辣、過熱，依照世界衛生組織（WHO）定義，65度以上熱飲即是食道癌致癌因子，如此才能降低罹癌風險。