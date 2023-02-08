魚線綁翅擺拍、釘鼠誘食 動保團體檢舉6大不當拍鳥場所

動保團體歷經兩年針對鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」三大不當拍鳥行為，及全台六處位於桃園、新竹、台中及南投等非法拍攝場所臥底調查證據；揭發不肖人士假生態保育之名，卻對鳥類生態造成嚴重傷害，今天正式檢舉，請檢調徹查，同時希望農委會結合防檢局、林務局、動保科組成專案小組，落實執法，不要助長歪風。

全台六大籠拍、由拍、巢拍的場所地點，包括桃園龍潭的「桃園雞場」、新竹北埔的「新竹墨瑞鱈翠鳥學苑」、新竹北埔「翠鳥園藝」、台中外埔的「台中大甲飛羽」、南投魚池的「南投福田生態園區」，以及常常改變拍攝地點的「南投阿銘」。

動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，這六大場域，依照其公布的收費標準，初步估計一年可獲利百萬；她說，在業者私營的各種鳥類籠拍、誘拍、巢拍的群組，不定期公布各種可能違法的鳥種，招攬顧客來拍攝。

她舉例，比如桃園機場的「雞場爆報，翡翠愛愛版（指讓爪哇翡翠、白領翡翠兩個不同物種在籠內交配），今日早上到中午2時共交配6次，眾鳥友爽拍」、或者「提供多種保育猛禽拍攝，費用2000~8000」等，還留下場所座標和電話，供有意拍攝者私下預約，6個群組，每群200至700人不等，她覺得很痛心。

陳玉敏表示，5、6年來行政部門不是沒有查，但多說沒有查到保育類動物，但動保團體在潛伏這些攝影群組的過程中，列出22種台灣沒有的鳥類詢問主管機關，發現這些鳥類都沒有任何的輸出入紀錄，認為這是動搖國本的走私與盜獵。

她也舉例不當擺拍行為，在其中一個場域看到有短耳鴞明明翅膀受傷了，但仍被用擺拍的方式，讓攝影愛好者拍攝展翅；有的是小鳥整個鳥巢被盜獵到棚內讓人拍攝，親鳥嚇到不敢育雛，最後整巢雛鳥餓死；新竹翠鳥學院，業者甚至飼養老鼠，將老鼠固定在地上，讓攝影者拍攝鳥類攝食；也有魚鷹綁著釣魚線做展翅動作擺弄姿勢。

陳玉敏說，昨日發出採訪通知後，這些群組紛紛退群改名，但動保團體都會將這些證據交給檢調；她也呼籲各大攝影學會舉辦的攝影比賽沒有審查把關機制，都是這種行動的共犯。

環境律師詹順貴說，他賞鳥20多年，這原本是親近自然的優雅活動，現在變成醜陋的行為，他很痛心，主管機關除了調查，還可以遏止這行為，嚴格抵制違法、騷擾；獵捕誘捕或許蒐證比較困難，也要著重走私與獵捕，這些鳥本來不應該出現這些地方，應該詢問哪裡來的，這些案件多移送，就算法院沒有判決、業者也知道收斂，況且這之中還有營利買賣行為。