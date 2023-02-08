中醫教你這樣做 防姿勢不良引起的腰酸背痛

高雄市立聯合醫院中醫科醫師陳沛亨表示，年節剛過完，因肌肉疼痛而就診的民眾明顯增加，而傳統民俗調理手段如國術館的推拿、整骨，不一定能夠達到減緩的效果。若有相關病徵，可結合中醫傷科及西醫物理治療，雙管齊下更有效緩解疼痛與防範惡化。

一名43歲國中女老師就因長期姿勢不良導致腰臀酸痛前來就醫，工作需長時間久站授課，並因課堂寫板書緣故右側慣用手使用過度，造成慢性勞損，腰臀酸痛難癒以及肩胛骨內側的膏肓穴緊繃疼痛，又逢過年佳節需打掃家裡環境，下背痛及臀部緊痛的問題綿延多月，主訴久站腰、臀酸痛，久坐後難以起身且身體無法挺直，曾接受過傳統整復及推拿，但療效難以持久且無法根治疼痛。

這名女老師從今年1月開始至高雄市立醫院中醫科就醫，經理學檢查：直膝抬腿測試無神經症狀且無神經痛等灼熱感，初步排除脊椎退化壓迫神經的可能，側面站姿評估發現骨盆較為前傾，腰椎曲度小，軀幹略成駝背貌，屬於慢性腰痛患者常見的不良姿勢。

擁有運動醫學背景及物理治療師證照的陳沛亨表示，類似個案很常見，中醫在治療的部分就會著重在三個層面，首先評估兩側肩胛骨的對稱性與否，先給予牽拉矯正，然後觸診胸椎脊突及兩側橫突，視情況給予胸椎矯正，第二個步驟進行針灸治療，主要針對緊繃肌群及相關穴道下針，除了傳統中醫經絡穴位，還會輔以解剖筋膜線上的關鍵點下針。第三層也是最重要的，就是衛教。

陳沛亨提醒民眾，平時坐姿、使用電腦的螢幕必須水平於視線，椅子不可過低或過軟，且不要聳肩，頸部需直立，站姿更應注意雙腳平均承重，讓身體的重心處在正中間，減少腰臀的負擔。在連續治療一個月後，這名患者腰臀痠痛的症狀改善許多，肩胛內側的緊繃雖然仍存在，但症狀由痛轉為酸，這是症狀逐漸好轉的態勢。