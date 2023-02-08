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強震重創土耳其、敘利亞！7-ELEVEN啟動O2O緊急募款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自2月8日起啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自2月8日起啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動。圖／7-ELEVEN提供

土耳其與敘利亞在近日發生芮氏規模7.8強震重創當地，為當地百年來最大地震，造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困、超過千人傷亡。7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自2月8日起啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，線上開啟OPEN POINT App即時捐款、線下就近到超過6,600間7-ELEVEN門市ibon便利生活站捐助，雙管齊下邀請民眾共同跨海幫助受災兒童及家庭度過最艱困的時期。

7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，把愛找回來公益募款平台自1988年起關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以完整、便利的捐款服務與管道，方便消費者即時捐款，集結全民愛心將資源送進災區，協助救援與重建。7-ELEVEN表示，此次與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，藉App數位捐款、ibon機台募款機制集結民眾愛心，後續透過世界展望會將物資送進災區，陪伴災後無依的兒童和家庭，在最需要幫助時皆能安全獲得妥善照顧及維生物資、度過艱難的時刻。

台灣世界展望會表示：「成千上萬的房屋倒塌、死傷人數不斷上升，還有許多人被壓在瓦礫下等待救援。而持續的餘震讓人不敢回家，大家冒著雨雪露宿街頭，但當地氣溫接近零度，受災民眾身上的衣物根本不夠禦寒。」呼籲各界捐款響應救援，讓受災兒童遠離危機，世界展望會已準備好為災區提供緊急救援物資，包括帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐、食物及水，幫助生活一瞬間被震碎的兒童及家庭，能在無助中找回平安。並持續與聯合國旗下機構、以及土耳其與敘利亞的在地合作夥伴一同推展救援與重建工作。

7-ELEVEN發動緊急募款協助世界展望會投入救災行列，此次募集的善款將運用在協助世界展望會提供生存糧食飲水及安置所需的抗寒緊急救援物資，並持續投入災區重建工作，2月8日至4月8日止，隨時隨地開啟OPEN POINT App慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6,600台7-ELEVEN ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。

7-ELEVEN推動線上開啟OPEN POINT App即時捐款、線下就近到超過6,600間7-ELEVEN門市ibon便利生活站捐助，雙管齊下邀請民眾共同跨海幫助受災兒童及家庭度過最艱困的時期。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推動線上開啟OPEN POINT App即時捐款、線下就近到超過6,600間7-ELEVEN門市ibon便利生活站捐助，雙管齊下邀請民眾共同跨海幫助受災兒童及家庭度過最艱困的時期。圖／7-ELEVEN提供
2月8日至4月8日隨時隨地開啟OPEN POINT App慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6,600台7-ELEVEN ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。圖／7-ELEVEN提供
2月8日至4月8日隨時隨地開啟OPEN POINT App慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6,600台7-ELEVEN ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。圖／7-ELEVEN提供

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