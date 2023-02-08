強震重創土耳其、敘利亞！7-ELEVEN啟動O2O緊急募款

土耳其與敘利亞在近日發生芮氏規模7.8強震重創當地，為當地百年來最大地震，造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困、超過千人傷亡。7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自2月8日起啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，線上開啟OPEN POINT App即時捐款、線下就近到超過6,600間7-ELEVEN門市ibon便利生活站捐助，雙管齊下邀請民眾共同跨海幫助受災兒童及家庭度過最艱困的時期。

7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，把愛找回來公益募款平台自1988年起關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以完整、便利的捐款服務與管道，方便消費者即時捐款，集結全民愛心將資源送進災區，協助救援與重建。7-ELEVEN表示，此次與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，藉App數位捐款、ibon機台募款機制集結民眾愛心，後續透過世界展望會將物資送進災區，陪伴災後無依的兒童和家庭，在最需要幫助時皆能安全獲得妥善照顧及維生物資、度過艱難的時刻。

台灣世界展望會表示：「成千上萬的房屋倒塌、死傷人數不斷上升，還有許多人被壓在瓦礫下等待救援。而持續的餘震讓人不敢回家，大家冒著雨雪露宿街頭，但當地氣溫接近零度，受災民眾身上的衣物根本不夠禦寒。」呼籲各界捐款響應救援，讓受災兒童遠離危機，世界展望會已準備好為災區提供緊急救援物資，包括帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐、食物及水，幫助生活一瞬間被震碎的兒童及家庭，能在無助中找回平安。並持續與聯合國旗下機構、以及土耳其與敘利亞的在地合作夥伴一同推展救援與重建工作。