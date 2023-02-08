南部民眾出門注意 高雄大寮等4處PM2.5超標亮「紅燈」

受到東北風影響，雲嘉南以北風力較強，擴散條件佳，但高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積，截至今中午11時空品監測資料指出，全台有4處測站達到「紅色警示」等級、15處達到「橘色提醒」等級，環保署提醒，高雄大寮、小港、前鎮、鳳山地區所有人應減少在外活動，南部敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午11時監測資料，高雄4處測站亮「紅燈」，其中鳳山測站PM2.5濃度為56.8微克／立方公尺最高、小港測站PM2.5濃度為56.5微克／立方公尺、大寮測站PM2.5濃度為55.9微克／立方公尺、小港測站PM2.5濃度56.5微克／立方公尺。

依環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，汙染物易累積；晚間西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區清晨至上午因垂直擴散條件較差，短時間可能達紅色警示等級。