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尤加利葉禁當食品原料 113年元旦實施

中央社／ 台北8日電

為防民眾大量食用尤加利葉及其萃取物，增加中毒或藥品交互作用風險，食藥署今天公告禁止尤加利葉作為食品原料，僅能作為香料微量添加，新規定民國113年元旦起實施。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告訂定「尤加利葉（Eucalyptus globulus）及其萃取物之使用限制」，未來尤加利葉及其萃取物不得作為食品原料使用，僅限作為食品添加物香料用途。

食藥署食品組簡任技正周珮如接受媒體聯訪表示，經搜集資料發現，尤加利葉及其萃取物在國際間也作為草本用藥或非處方用藥成分，考量其藥用特性與國際管理情形，決議跟進國外作法，禁止尤加利葉精油作為食品原料。

周珮如指出，未來尤加利葉只能微量添加作為香料使用，例如加在喉糖裡增添風味，但不得當作主成分，精油膠囊更是完全不允許，預計113年1月1日起實施，違者將開罰新台幣3萬至300萬元；新規定實施前就在市面上流通的產品，可販售至有效日期滿為止。

加利 食藥署 中毒

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