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邊境管制鬆綁 瑞典醫療團隊來台取髓跨海救人

中央社／ 花蓮縣8日電

全球COVID-19疫情下降，各國邊境管制逐步開放，慈濟骨髓幹細胞中心也恢復海外取髓業務，瑞典醫療團隊日前快閃來台取髓，在院內停留不到一小時即回程跨海救人。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿指出，慈濟骨髓幹細胞中心通過世界骨髓捐贈者協會進階認證，有超過46萬筆血樣資料，是華人世界第二大骨髓資料庫，協助超過6000多人接受移植。

花蓮慈濟醫院指出，瑞典是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後第一個來台取髓的國家，單趟飛行近20小時，取髓人員史提芬（Stephan）確認資料無誤後，隨即搭車趕赴回程班機，在醫院停留不到1小時。交接過程，骨髓中心主任楊國梁再三提醒，運送過程須保持低溫、不可照射X光等規定。

花蓮慈濟醫院指出，Covid-19疫情期間，為即時搶救等待移植的血液疾病患者，骨髓幹細胞中心以過去冷凍臍帶血幹細胞的技術，成功冷凍造血幹細胞，透過液態氮低溫冷凍，並以衛星定位保護，完成跨國運送造血幹細胞。

慈濟醫院統計，從2020年5月至2022年12月止，慈濟骨髓幹細胞中心總共運送36個冷凍造血幹細胞、5個冷凍淋巴球至海外；出口國家包含美國、澳洲、新加坡等10個國家，其中以新加坡最多，美國次之。

幹細胞 慈濟 疫情

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