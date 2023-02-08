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睽違3年瘋出國！廉航真的比較便宜嗎？行李託運規定、費用看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節連假民眾搶出國旅遊，機場大廳人山人海。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
農曆春節連假民眾搶出國旅遊，機場大廳人山人海。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

隨著邊境政策鬆綁，不少民眾已迫不及待來趟睽違已久的海外旅行。在航班選擇方面，有的人偏愛傳統的國籍航空，也有人為了想省錢選擇廉價航空。近日，Dcard有網友整理出多家知名廉價航空的行李規定，提供大家在選擇航班時作為參考。

原po指出，相較於傳統航空，廉航往往會增加座位、減少服務人員、避免用空橋聯絡 ，且除了機票本身，其它大部份服務如托運行李、飛機餐、更改時間或座位等都需要收費，這也是廉航之所以能壓低票價的原因。

台灣虎航是台灣唯一一家廉價航空公司，為華航旗下子公司，依規定，單件託運行李不可超過30公斤，每位旅客僅可攜帶一件手提行李與一件個人隨身物品，兩件合計總重不得超過10公斤。而依照行李重量、託運地點等需加收750至2600元不等。

酷航則是新加坡籍廉航，旅客登機最多可帶2件隨身行李，總重量不得超過10公斤。若票種為FLYBAG、FLYBAGEAT以上，可享至少20公斤行李免託運費，但若是一般機票，則需加收750至1495元。

日本知名的廉價航空則有樂桃、捷星日本。樂桃航空規定每人限帶1件手提行李和1件隨身物品，2件合計上限7公斤；託運部分每位旅客最多5件、總重不得高於100公斤。費用以件數計算，每件900元，運動用品如衝浪板、自行車等託運費另計。

捷星日本航空的手提行李規定同為1件手提行李和1件隨身物品，合計不得超過7公斤，行李託運費則依重量、航班地點不同，約落在840至1680元之間。

南韓的濟州航空每人則可攜帶一件手提行李和一個小背包登機，上限10公斤，而若是最基本的FLY票種，行李託運前15公斤的價格為40元美金（約新台幣1200元），之後每5公斤都需收費40元美元。

越南籍的越捷航空規定每人限帶1件手提行李和1件隨身物品，2件合計上限7公斤；託運行李自15公斤起算，最高每人可託運40公斤，託運費用為470至1325元不等。

資訊以各家航空公司官網為準

Dcard 廉價航空 國籍航空 便宜機票

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