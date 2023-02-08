腰椎神經壓迫造成臀腿酸痛麻 動這手術助他丟枴杖

1名59歲男性近年飽受坐骨神經痛之苦，甚至需要輪椅代步，檢查發現有多節腰椎退化及椎孔狹窄壓迫神經，經醫師評估，接受診斷性神經阻斷術及脊椎內視鏡手術，術後症狀大幅改善，回診時已經能不使用拐杖自行走進診間。

長安醫院骨科醫師喻大久說，患者平時從事搬運工作，這3年左側屁股經常有疼痛及兩腳痠麻情況，藥物及復健治療改善有限，最近一年症狀更加嚴重，有時連右邊的屁股也會痛，沒辦法久站也睡得不好。

經核磁共振檢查，發現他的腰椎第2到5節都有退化，造成多處的神經壓迫，由於壓迫位置實在太多了，於是先安排了診斷性神經阻斷術，定位出最嚴重的部位止痛，後續再進行脊椎內視鏡減壓手術，透過 X 光機引導，利用內視鏡的高解析力影像系統，把病灶放大進行手術，同時處理三個部位。術後有3個1公分長的傷口，隔天就可以下床行走。

他說，脊椎內視鏡手術是近年快速發展的一種脊椎神經減壓手術方式，好處是傷口僅約1公分、對於肌肉以及軟組織的結構破壞也更少，手術完當天大部分的病人就可以下床走動，接著住院觀察一到兩天就可以回家，相較於傳統手術來的安全又快速。