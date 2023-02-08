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因應228連假 南橫公路梅山口至向陽路段取消管制

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因應228連假，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，於2月28日取消管制通行。圖／關山警分局提供
因應228連假，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，於2月28日取消管制通行。圖／關山警分局提供

因應228連假，公路總局第三養護工程處協調台20線南橫公路梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，於2月28日取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞，開放時段仍維持為早上7點至下午2點進入，並於下午5點時清空管制路段。

三工處表示，去年5月1日推行新制度，台20臨105線0K至44K南橫公路梅山口至向陽路段自每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，實施以來多數民眾都能體諒南橫公路及山林環境需要適度管制休養生息，本段並利用管制時段維護環境。

228連續4天假期即將到來，為使用路人能規畫更彈性南橫公路旅遊行程，三工處甲仙段及關山段協調梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前維護整理道路，於2月28日取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞。

另台20線臨105便道39K埡口附近上邊坡災害修復工程，自今年2月15日至3月29日止，將進行掛網岩栓作業，因施工位置坡面陡峭且高聳，故需占用道路使用移動式起重機施工，管制地點為台20線臨105便道39K至44K，施工期間將實施每周三管制禁止通行，228連假不施工。

三工處提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。另請用路人行經南橫公路隨時注意落石，隨時掌握道路兩側設立公路資訊看板及收聽路況廣播。

南橫 連假

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