今年第3例...雲林蛋雞場爆染H5N1 撲殺千隻雞
雲林縣今年爆發第3例禽場感染H5N1，這次新增的病例在二崙鄉1處蛋雞場，動植物防疫所表示，已完成1387隻蛋雞撲殺銷毀作業，並執行場區及周邊環境清潔消毒，防堵疫情擴散。
雲林縣去年12月8日爆出首例新型H5N1高病原性禽流感病例，台西、崙背、元長等鄉也陸續確診4例，由於目前正值禽流感疫情好發時節，加上入冬以來幾波寒流，今年元長、台西、二崙等鄉也傳出禽場染疫，現已累計3例。
防疫所表示，二崙鄉1處蛋雞場經主動通報，確診H5N1亞型高病原性禽流感，已依標準作業程序，執行1387隻蛋雞撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒。
目前全台逾2成蛋雞場染疫，防疫所所長廖培志指出，蛋雞在感染新型H5N1（b）禽流感病毒後，經專家學者調查發現其死亡率極高，呼籲禽場務必確實施設圍網、落實人車管制及定期定時消毒，維持整體生物安全措施。
防疫所指出，近日日夜溫差大，加上候鳥南下避寒，恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播的風險，呼籲縣內各養禽業者加強禽場保溫工作，並落實場內環境消毒，縣府也動用第2預備金購置消毒藥劑，近期完成發放，以防疫情擴散。
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