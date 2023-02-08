元宵提燈籠電池用完要丟哪？ 這些「回收管道」大公開

元宵節，很多人總是會賞花燈、提燈籠，不論哪一種手提小燈籠，都少不了使用乾電池。台中市環保局提醒，乾電池中含有對環境危害大的汞和鎘等重金屬，用畢應妥善回收，除可交給清潔隊外，便利超商、各大賣場及通訊店也能回收，部分便利商店更提供回收折抵優惠，民眾舉手之勞，維護生活環境與健康。

環保局長陳宏益表示，廢乾電池中含有鋅、錳、鎳、鈷、鐵，以及對環境危害最大的汞和鎘等重金屬，這些重金屬若不妥善回收，隨意棄置將汙染環境，甚至累積毒性危害下一代。

陳宏益說，燈籠內使用的電池包括錳鋅電池、鹼錳乾電池及鈕扣型電池等，在乾電池電力耗盡後，應該將乾電池外盒拆開，取出後與其它資源回收物分開貯存，貯存容器應使用不透水容器，以避免電池液外漏造成汙染。