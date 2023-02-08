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嘉義水情吃緊北幹線水上段淘空滲漏雪上加霜 農水署已修復通水
供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，合計有效蓄水量跌破5成，經濟部旱災緊急應變小組將水情轉為「提醒」綠燈，為減輕水庫供水壓力，調撥台南曾文烏山頭水庫及雲林湖山水庫水支援，但上周農水署管理的北幹線水上鄉大堀段水圳淘空滲漏，暫停供水，農水署緊急搶修，日前修復通水。
南區水資源局說，嘉縣市民生及工業用水，每天需求大約29萬噸，上周起調度供水，台南支援9萬噸，雲林支援10萬噸，蘭潭、仁義潭出水10至11萬噸。上周北幹線水上鄉大堀段水圳淘空滲漏，暫停供水，還好農水署緊急搶修，日前修復通水，減輕水庫供水壓力。
嘉義地區用水主要由雲林湖山水庫支援10萬噸、並提升曾文-烏山頭系統支援水量，全力降低蘭潭仁義潭水庫出水量，穩定嘉義地區枯水期用水，一期作嘉義及台南白河採取灌區內停灌的節水措施，農水署每天供水支援嘉義，針對淘空滲漏水圳，今年底全面修復。
春雨還不來，水利署昨天邀集各單位召開旱災緊急應變小組第3次工作會議，考量南部降雨持續偏少，河川流量減少，為穩定供水及順利銜接至豐水期雨季，將高雄水情轉為提醒綠燈，嘉南水情燈號不變，請農水署加強灌溉管理、埤塘、地面水等方式節約供灌，請科學園區、工業局、加工出口區及政府機關強化節水措施，善用水資源。
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