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好天氣剩沒幾天！這天強烈冷氣團報到 下探8度轉濕冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫下降、北台愈晚愈濕冷；之後約有2、3天受「強冷空氣」籠罩，天氣寒冷。本報資料照
下周二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫下降、北台愈晚愈濕冷；之後約有2、3天受「強冷空氣」籠罩，天氣寒冷。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示表示，今(8日)晨北海岸及東半部有局部降雨，氣溫又較昨晨微升，白天北部舒適略偏涼，中南部微熱、晚偏涼。周五(10日)鋒面通過，北部及東半部轉有雨；下周二(14日)有一波高機率「強烈大陸冷氣團」南下，北台愈晚愈濕冷，平地最低氣溫約下探8度。

吳德榮指出，今(8日)晨迎風面仍有較多低雲，北海岸及東側海面有降水回波，北海岸及東半部有局部降雨。今晨氣溫又較昨晨微升，截至4點53分各地區平地最低氣溫為北部(基隆七堵區)15.1度、中部(台中清水區)15.5度、南部(台南新化區)16.3度、東部(宜蘭三星鄉)16.8度。

吳德榮表示，根據最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(8)日略好轉，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率；桃園以南多雲時晴。北舒適略偏涼，中南部白天微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫為北部15至22度、中部16至29度、南部16至31度、東部17至29度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，明(9)日起西晴、東偶有局部短暫雨的機率；氣溫升，西半部舒適微熱、早晚涼，中南部日夜溫差大。周五(10日)下午鋒面通過，北部及東半部轉有雨，氣溫降，中南部受影響較小。周六(11日)漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；下周(12)日天氣好轉，各地晴朗穩定；氣溫逐日回升。

他也說，根據最新各國模式模擬顯示，下周一(13日)下午起另一鋒面通過，天氣轉變。下周二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫下降、北台愈晚愈濕冷；之後約有2、3天受「強冷空氣」籠罩，天氣寒冷。目前模擬以達「強烈大陸冷氣團」的機率較高，台北測站約可降至11、12度，平地最低氣溫約可降至8度左右，但各國模式仍在微調中，應繼續觀察。

冷氣團 吳德榮

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