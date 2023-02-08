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30多歲女97公斤 瘦瘦筆也瘦不了 「胃鏡縮胃」減到67

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉基醫院減重中心主任周莒光示範如何操作「胃鏡縮胃」手術。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院減重中心主任周莒光示範如何操作「胃鏡縮胃」手術。記者林伯驊／攝影

嘉義基督教醫院減重中心成立1年多，院方表示，反覆復胖往往是造成減重中斷的因素，有提供降低復胖機率的「胃鏡縮胃」手術，30多歲的Y小姐，體重達97公斤，藉手術成功在半年減去30公斤、BMI降至26；不過嘉基提醒，此為自費，要配合自主運動、飲食管理。

嘉基減重中心主任周莒光說，「內視鏡胃袖整形術」即俗稱的胃鏡縮胃，讓食量變小、減緩食物消化的速度，維持飽足感，效果相較於藥物更直接。

周莒光解釋，是新興的減重工具，縫線系統由胃鏡經口帶入胃部，把胃縫小，優點是風險低，大部分患者當天就可以回家，一定也有副作用和風險，不過依國內外執行幾年來，安全性夠；依國際臨床試驗結果，可減去原體重的13.6%，比飲食管理的對照組只減去總體重的0.8%還要有效。

院方也舉例，30多歲Y小姐，從小就體重過重，工作後仍肥胖，曾經努力減重過，但生產完更胖，試過瘦瘦針也無效，體重達97公斤，BMI也來到了38，加上高血壓、高體脂，才警覺到體重不能再增加，並考量留疤問題不接受外科手術。

Y小姐去年中到嘉基，與醫師討論後接受胃鏡縮為治療，同時配合良好的自主運動以及飲食管理，成功的在半年減去了30公斤，BMI降至26，今年1月67公斤，找回健康與擁有輕盈身材。

嘉基院長姚維仁、周莒光等人開「隱形減重on the way（胃）拒絕復胖記者會」，姚維仁表示，2021年初起引入胃鏡縮胃縫線系統，周莒光同年成為全台率先經原廠認證的指導老師，同時嘉基減重中心也是全台前3大胃鏡縮胃與藥物治療中心，執行胃鏡縮胃，1年間可減去原體重的14.3%，與國際水準相當。

周莒光提醒，台灣近2年經歷了瘦瘦針的熱潮，有相當的患者也面對到停藥復胖，或者是藥物治療高原期的問題，具有長期減重推力的外科手術與胃鏡縮胃會是可考慮的選擇，不過健康的飲食與運動還是非常的重要；胃鏡縮胃屬自費，花費30多萬元。

嘉基減重中心光是今年就診人數就超過1000人，院方統計，中心成立1年多，超過8成患者都減去10%以上的體重，提醒民眾不同的減重工具，有不同的優點與缺點，應與專業醫師詳細討論。

嘉基醫院減重中心主任周莒光，說明「胃鏡縮胃」手術的功效。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院減重中心主任周莒光，說明「胃鏡縮胃」手術的功效。記者林伯驊／攝影
嘉義基督教醫院今說明「胃鏡縮胃」手術的成效。記者林伯驊／攝影
嘉義基督教醫院今說明「胃鏡縮胃」手術的成效。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院院長姚維仁（右）、減重中心主任周莒光，講解操作「胃鏡縮胃」手術。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院院長姚維仁（右）、減重中心主任周莒光，講解操作「胃鏡縮胃」手術。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院院長姚維仁（右）、減重中心主任周莒光，說明「胃鏡縮胃」手術的成果。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院院長姚維仁（右）、減重中心主任周莒光，說明「胃鏡縮胃」手術的成果。記者林伯驊／攝影

減重 手術

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