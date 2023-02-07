蛋價確定漲3元？農委會：討論中 1周內公布結論

台灣缺蛋情況嚴重，蛋雞產業團體欲將蛋價調漲3元、每台斤43.5元，農委會今傍晚與業界討論，台北市蛋商業同業公會理事長林天來表示，最終決定「暫時凍漲」，並在1周內開會決定。

國內雞蛋產量不穩，去年出現青黃不接晴望，日產量最低一度為10.7萬箱，遠低於全年平均日需求量的12萬箱，期間飼料成本上揚，連帶雞蛋產地價上漲，從3月每台斤36.5元漲到7月42.5元，創近年新高，直到10月降價2元、每台斤40.5元至迄今。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍先前指出，因天冷減產，現在一天僅生產10萬多箱而已，等於一天少約45萬顆蛋，另推估有140萬隻蛋雞正在換羽，中雞也買不到，市場缺蛋嚴重，盼漲產地價3元，因應產量下滑的營運情況，卻被農委會阻擋。

農委會主委陳吉仲今早強調，農委會不會干預蛋價，農委會繼上周五（2月3日）與產業界開會確認產銷狀況後，今傍晚再開會討論。台北市蛋商業同業公會理事長林天來受訪時表示，考量眾多因素後，決定「暫時凍漲」，1周內將開會決定並公布結論。

農委會畜牧處長張經緯說，屆時將由雞蛋產銷督導委員會開會確定蛋價，農委會將不會出席，由中央畜產會與會討論，價格完全尊重市場決定，除可考量市場究竟有沒有那麼缺蛋，也要思考末端市場接受度。

針對蛋價是否回降消費者可接受價格，張經緯說明，若到超商、超市選購多為洗選蛋，成本較高，較平價的蛋多在傳統雜糧行、批發市場等，但認為目前不太缺便宜的蛋，這段期間會拜託蛋農延緩老母雞的淘汰，產下的蛋較大、蛋殼較薄，雖不適合洗選，但價格相對較低。

另蛋價高昂，雞蛋產地價每公斤40.5元是否成樓地板？張經緯表示，農產品價格要針對市場供需，畜產品價格取決因素很多，包含氣候、疫病、育成率等因素也會影響蛋價漲跌，若環境控制更好、雞舍改善更抗逆境，產量提升、價格將適度降低。

飼料價格部分，未來降價空間雖不大，但不論是匯率或現在飼料價格，應不會有上漲空間，未來整體供需趨緩，仍有調降空間。

至於中華民國養雞協會對於漲價態度堅定，張經緯重申，價格農委會不會干預所有價格漲幅還是要回歸市場及供需，是否漲價及其漲幅將尊重委員會決定，畢竟漲幅太高對蛋商也不好。