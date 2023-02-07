44歲微胖男血管像74歲...三血管頂不住寒流 心梗差點送命

44歲的微胖男工程師，春節期間寒流來襲時，在家中一陣胸痛、頻冒冷汗，原本認為「短暫休息」應該就能舒緩，但被家人建議先看醫師，而家人的建議則救了他一條命，天冷讓他血壓飆高，原本就已經狹窄的血管更窄，經檢查流通到心臟的血管，已經阻塞3條，緊急放置支架，才幫助他撿回一條命。

「別以為心肌梗塞僅限於長輩，他收治過最年輕的患者只有29歲。」國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐表示，該名44歲的男性，長期罹患高血壓，透過服藥控制，只是服藥不規律，因胸悶到院檢查血壓時，收縮壓已經到了150到160mmHg（毫米汞柱），經檢查雖然不屬於緊急的心肌梗塞，但他的心肌酵素持續上升，進一步檢查血管狀況，發現他的血管非常脆弱，猶如74歲長輩的血管，通往心臟的三條血管完全被塞住，右冠狀動脈、2條左迴旋支動脈阻塞，放置支架後已恢復正常。

黃晨祐表示，該名男子平常因為工作的關係，餐餐外食，習慣高油、高鹽的飲食，加上愛熬夜，平時也沒有運動習慣，血管狀態不佳時，如果平時有運動，馬上會發現喘不過氣，胸悶不舒服，可以提早被發現。

另一位患者，則是完全沒有三高，但有愛抽菸的壞習慣。47歲的男子上班到一半突然昏倒，他自行爬起來後就醫，到急診血壓僅有70到80，屬於休克狀態，屬於急性心肌梗塞。礙於血壓非常低，裝支架之前，先裝上葉克膜續命，黃晨祐表示，還好這名47歲的男子，很快就到醫院就醫，否則可能因急性心肌梗塞而猝死。

黃晨祐表示，冬天是心肌梗塞、腦中風最常見的季節，冬季因天氣變冷，血管收縮，血壓自然會上升，如果本身血管不佳，特別如果有罹患隱形殺手「高血壓」的民眾，並未多加注意，很可能因為氣溫變化劇烈，而發生心肌梗塞、腦中風。

提早察覺自己是否有高血壓，是18歲以上成人，每一個人都應該要做到的功課，不能只是長輩才需要注意。黃晨祐表示，目前建議居家量測血壓控制在130/80毫米汞柱以下。呼籲國人控制好血壓，也能大幅降低心血管疾病的發生。