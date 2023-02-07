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營建成本持續上揚 桃機三航廈興建經費預估破千億元

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到營造工程物價指數上揚影響，桃園機場第三航廈的興建經費也連帶暴增。圖／本報資料照
受到營造工程物價指數上揚影響，桃園機場第三航廈的興建經費也連帶暴增。圖／本報資料照

主計總處日前發布國情統計，指營建工程價格高漲，110年營造工程物價指數較109年漲10.93％，漲幅為98年以來最高，111年續漲7.37％。受到營造工程物價指數上揚影響，桃園機場第三航廈的興建經費也連帶暴增，桃機董事長林國顯透露，總經費預估將破千億元。

桃園機場第三航廈總經費約956億元，110年主體航廈開工後，目前整體計畫進度為45.12%，預計2026年完工啟用。

桃機公司表示，主體航廈開工兩年來，營建工程成本持續上漲，營建工程物價總指數平均漲幅達12.8%、單月最大漲幅亦達22%，其中鋼筋及鋼板指數單月最大漲幅亦均將近60%；廠商依約可請領之物價指數調整款，金額亦持續增加，為利計畫推動，因此需就整體計畫經費通盤檢討。

為此，桃機今下午也為此召開臨時董事會，討論三航廈興建經費的問題。林國顯表示，今天只是先提修正計畫，有些董事認為修正計畫除了物調指數外，還沒有發包的案子也應該要估一下未來可能需要的經僨與風險，以及疫情期間很多廠商可能會要延長工期等，相關細項都要再釐清，不要未來還要再花力氣調整經費。

林國顯表示，討論後，董事都支持這個案子，也授權公司經理部門預算修正後再報部，粗估總經費一定超過千億元。

桃機公司表示，機場公司除積極推動本計畫工程外，並盱衡相關物價波動及營建市場變化，同步覈實滾動檢討計畫經費。有關計畫經費之調整，將依規定提報董事會討論通過後，再循行政程序陳報交通部核轉行政院核定。

桃園機場 交通部

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