台少盟：弱勢境遇青少年 23％深陷情緒困擾

全家便利商店與台灣少年權益與福利促進聯盟自2009年攜手創立逆風少年計畫，迄今14年募得近2億元愛心善款，總共幫助超過5萬名逆風少年挺過失學、失業風險。台少盟在去年執行計畫發現，23%弱勢境遇青少年深陷情緒困擾，今年新推出「青少年資源平台計畫」，試圖找出新興議題成因與解方，呼籲民眾即日起到全家隨手零錢捐，讓逆風少年更能勇敢往前。

台少盟理事長林月琴表示，台少盟在2022年逆風計畫執行過程發現，弱勢境遇青少年服務的個案中，有23%的青少年深陷情緒困境，且影響青少年社交生活與就學、就業穩定度，去年逆風就業力計畫就輔員在全台各地服務的10個青少年中，就有3位有情緒困擾、2位接受心理諮商、1位正在服用藥物。

林月琴進一步指出，調查顯示，青少年被情緒困境嚴重影響到的面向中，有38.5%人認為是社交、有30.8%表示學習與工作被嚴重影響，可見除了傳統經濟困境外，隨著青少年的需求跟選擇變得多元，青少年的就學、就業已出現更多不同樣態的障礙，可是多元的世界不一定讓青少年變得更快樂。

就輔員家君今分享陳小妹的案例。與原生家庭疏離的陳小妹選擇出走、輟學，但總是沒辦法長久就業，無法取得穩定收入，溫飽都成問題，又因中輟身分被社會觀感排斥。在就輔員陪伴下，陳小妹尋求醫療協助，整理心態後重回職場，現在不但穩定就業，還得到店長賞識，也不須用藥調整身心狀況。陳小妹說，逆風不只幫助穩定就業自力更生，身邊也有很多溫暖的人陪伴，才能漸漸好起來，讓她更了解自己、繼續走下去。

為了因應新議題，今年逆風少年大步走推出的「青少年資源平台計畫」。林月琴說，除行之有年的就業力培訓計畫，協助穩定就學的教育助學金補助計畫、社會福利相關資源協助連結等，台少盟也將藉由調查時下的青少年困境，進行議題研究，並依據結果提出可行的服務方案，提供時下青少年系統性的支持，並幫助他們發現與嘗試解決困境。

台少盟邀請民眾即日起至3/21到全台4100多間全家便利商店結帳櫃檯，將手中的愛心零錢投入公益零錢箱，或透過「全家」會員App手機捐款，幫助失學失業的青少年一塊拾現夢想，讓逆風少年，勇敢大步走。