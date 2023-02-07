嘉義情殺案 學者：網路虛擬感情仍要實際交往

嘉義市昨天深夜發生疑似情殺案，李姓女大生送醫不治，檢警相驗，李女脖子有勒痕、左胸12處刀傷，涉案27歲汪姓男網友駕車逃回桃園，在租屋處墜樓身亡；中正大學犯罪防治研究所教授鄭瑞隆表示，網路交友是虛擬交友，仍要實際交往過後確認雙方感情才能有好的發展。

鄭瑞隆表示，網路交友以聊天、互傳照片等作為交友基礎，卻少有機會以近距離、互動當中去認識對方，透過網路「虛擬熟悉感」或稱「假性熟悉感」，這些「熟悉感」都是從網路上聊天來的，有可能是聲音、影像、文字、圖案等等各種聊天方式，形成一種虛擬或假性的熟悉感，會以為和對方很熟，但是在真實的情況下可能並不是那熟，假如雙方之間有談到感情，更容易相互升溫，特別是男方會想相約女方出來。

他說，在網路交友中很多男生的想法並不是那麼單純，也會買禮物送對方，當女方接受饋贈，男方就可能想要進一步的關係，但女方覺得像熟悉的朋友出來見個面、吃飯、看電影等稀鬆平常，但男生可能要的是更進一步的像去旅館等。

鄭瑞隆表示，網路上的聊天和現實生活上的互動還是有差別，要先認識網路交友的虛擬、假性，不能將網路上的聊天當作現實生活上那般地美好，網路交友當然也有真正的交往，不是不能透過網路交友，而是要確實互動、交往、了解，才能確認2人是合適在一齊。

網路聊天有其方便性但也有侷限性，很容易陷入假性、想像、把假的當真的。其中一方特別是男方常會有所誤判，加上聊天當中有提及性、愛情這些內容，男生就容易掉進去了，年輕人當然都希望有好的感情和性的需求，但要認清網路上的訊息不能取代現實生活交往的部分，不然就很容易出衝突、或傷害，甚至出現情殺事件。

鄭瑞隆表示，網路聊天是私密行為，但可以將聊天過程和朋友分享，朋友知道雙方有這些聊天情況時候，如果雙方要談進一步關係時，朋友可以給予參考意見，或給予保護。要見面談分手也要有朋友陪伴，切忌單獨赴會，特別是女生天生的體型、力氣等不如男生，常是吃虧一方，要懂得保護自己，尤其不要去陌生的地方談分手。談判過程中避免情緒語言，如果講刺激言語，反而會招致不理性的反應。因為有些人的個性就是衝動，經不起他人的言語刺激、嘲笑、辱罵，容易被激怒，整個人捉狂失控，做出不理性的行為。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980