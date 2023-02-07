隱忍哀痛...土耳其強震勾起這些人創傷經歷 精神科醫師籲3情況應求助

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，累積超過4千人死亡，同屬地震帶的台灣，過去也曾發生921大地震等嚴重災情，精神科醫師提醒，過去曾歷經地震創傷經歷的民眾，觀看過多相關資訊，近日可能勾起創傷，使得無法專注、影響情緒、做惡夢等，建議可找相關人談述經歷，或是尋求專業醫療協助。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌表示，過去曾經歷創傷，特別是地震創傷的人，的確會因為目睹、看到相關新聞等，而勾起過去的經歷，並可能以3種形式出現：第一，彷彿瞬間回到創傷情境當下；第二，可能做惡夢，但夢境內容不見得與創傷經歷相關，但會導致睡不好，這段時間常混亂、產生不舒服；第三，發現自己容易焦躁不安、易怒，對聲音容易敏感。

葉啓斌指出，尤其應注意症狀是否影響到自身生活，例如情緒、專注力受影響，時常魂不守舍、持續力不好、沒耐心無法做出決定等，這代表過去這些創傷經歷，自己沒有去談它、沒有讓哀痛過程完全走完，選擇用壓抑、隱忍方式，沒有讓它表達出來，導致創傷事件沒有處理好，這次因相同事件再次被喚醒。

葉啓斌指出，若民眾出現上述症狀，代表過去的事件仍潛藏著，並影響自己的行為及情緒，建議可透過讓自己安靜、將事情寫下，或是找同樣經歷、能給予理解的人聊聊，彼此互相關心、支持連結，透過互動讓自己更為放心；但若經過2周時間，症狀仍持續、或無法走出情緒，建議應尋求專業人員協助。

葉啓斌也表示，根據過去研究發現，歷經創傷的人，可以透過關心、協助他人等行為，讓自己感覺到「自己是有用的人」，有助於創傷經歷復原；他也提醒，一般民眾即使過去沒有創傷經歷，但長期暴露創傷經歷，包含目睹或感受創傷，也可能產生不安情緒而影響生活，建議這類民眾也不適合看太多相關資訊、新聞報導。