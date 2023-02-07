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流感一口氣增10重症 8歲男童加護救治中

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
社區流感疫情持續上升，民眾如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫。圖為民眾逛地下街。記者林伯東／攝影
社區流感疫情持續上升，民眾如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫。圖為民眾逛地下街。記者林伯東／攝影

新冠肺炎疫情下降，但社區流感疫情卻持續上升。疾管署公布近一周一口氣就新增10例流感併發重症病例，其中最小的為8歲男童，目前仍在小兒加護病房治療中。另新增1名死亡個案，為之前公佈過的90多歲女性，1月9日因呼吸道症狀及發燒就醫並住院，雖經救治仍不幸於2月2日死亡。

疾管署副署長莊人祥表示，死亡的90多歲女性，本身有高血壓、痛風、心房顫動及腎囊腫病史等潛在疾病史，未接種本季流感疫苗，於1月9日因呼吸道症狀及發燒就醫，同日住院採檢，流感快篩檢驗為A型H3N2。之後因急性腦中風、慢性腎衰竭及呼吸衰竭，於2月2日死亡。

另上周新增10名流感重症個案，分別為7例男性、3例女性，除一名8歲男童外，其餘皆在40歲以上。個案均有潛在病史，其中9例未接種本季流感疫苗，發病日介於今年1月23日至31日，檢驗均為A型H3N2。

其中8歲的國小男童，本身有神經肌肉疾病，去年12月底因為呼吸道融合病毒感染曾住院，1月16日出院後在家照顧。但因咳痰能力不好，在家使用鼻胃管。至1月29日仍咳嗽有痰，且出現發燒、呼吸困難，送至急診就診，X光顯示肺炎、新冠陰性，流感陽性，為A型H3N2。收治加護病房，1月30日診斷通報流感併發重症，給予克流感治療後已退燒，目前仍在小兒加護病房治療中。

疾管署監測資料顯示，上週門急診類流感就診人次4萬7004人次，較前一周3萬6679人次上升28.1%。

莊人祥表示，受春節連假後門診恢復看診所影響，就診人次和春節前（即2023年第3周）就診4萬7109人次相當。流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

本流感季（自去年10月1日起至今年2月6日），流感併發重症病例累計37例，包括31例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多、占41%，其中92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史。死亡5例均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

由於下周高中以下學校開學，恐使流感疫情傳播風險上升，民眾務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險。並應落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。

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