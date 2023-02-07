快訊

堂哥遭控連環劈腿女志工、危險性行為 陳柏惟出面道歉了

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中性穿搭遭異樣眼光 女樂手平胸手術甩性別框架

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
整形外科醫師陳承謙觀察，近年跨性別的平胸手術諮詢度提升，但平胸手術須將患者乳腺完全移除，將影響患者失去哺乳能力，呼籲民眾接受手術前務必再三確認。圖／陳承謙醫師提供
整形外科醫師陳承謙觀察，近年跨性別的平胸手術諮詢度提升，但平胸手術須將患者乳腺完全移除，將影響患者失去哺乳能力，呼籲民眾接受手術前務必再三確認。圖／陳承謙醫師提供

一名30多歲女性樂手，過去曾因中性穿搭及外型，受到周遭眼光的不理解，當面臨追求音樂夢想時，她希望突破性別限制，讓自己內心不再受限，近日就醫諮詢平胸手術，盼透過手術能讓自己更勇於邁進理想。

正值青少年時期的年輕男女，時常對性別認同懵懂無知，普遍因傳統觀念的框架而限制外表，但在2019年台灣同婚專法通過後，更多人開始正視性別認同，並勇於表達自己，也因此跨性別的平胸手術這幾年諮詢度大幅提升。

整形外科醫師陳承謙表示，女性常諮詢的包括縮胸手術及平胸手術，縮胸手術是因為胸部過大產生下垂等生活困擾，想要減縮胸部罩杯；平胸手術較多是跨性別族群，希望能擁有如男性一樣平坦的胸部，平胸手術須將胸部脂肪、乳腺組織移除，術後不僅能加強自己的性別認同，更能拋開束胸，帶來生活上的輕鬆自在感。

不過陳承謙指出，平胸手術須將患者乳腺完全移除，若手術後悔想要重拾胸部，只能植入假體隆乳，但仍會失去哺乳能力，專業的整形外科醫師都會向民眾再三確認，其性別認同的堅定度，以及日後是否可能生育，避免因衝動影響未來的計畫。

陳承謙表示，平胸手術除了失去哺乳能力，並不會影響賀爾蒙分泌，但若手術過程因醫師經驗不足，恐造成脂肪保留過少，導致皮膚壞死的問題，則須另外執行植皮手術，建議民眾應找專業合格的外科醫師諮詢，並審慎考慮自身需求，才能讓平胸手術能安全進行又不後悔。

手術 醫師 整形

延伸閱讀

女子脾臟長6公分腫瘤 醫採好的部分1分5能正常生活

相關新聞

全球暖化惹禍！ 玉山最暖一月 創設站80年新高紀錄

受到東北季風增強，北部、東半部今整天天氣濕濕涼涼。不過實際上，根據氣象局統計，儘管春節期間天氣特別冷，不過今年整體1月份...

影／國內最新研究：染疫後自體免疫疾病風險增3倍

中山醫學大學附設醫院醫研部副院長魏正宗今天說，該院攜手高雄榮總團隊利用電子病歷資料庫分析，新冠肺炎病患在染疫後180天，...

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

1月底放完長達10天的春節連假後，2月有兩個星期六都必須補班，等於有兩周只能「周休一日」，讓許多上班族大喊吃不消。不過值得注意的是，2月其實不是最累的月份，3月才是今年的大魔王！ 「周休二日」制

中性穿搭遭異樣眼光 女樂手平胸手術甩性別框架

一名30多歲女性樂手，過去曾因中性穿搭及外型，受到周遭眼光的不理解，當面臨追求音樂夢想時，她希望突破性別限制，讓自己內心...

春節大魚大肉小心這隱形殺手！網議五大「高血脂前兆」你中了嗎？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高血脂前兆」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大高血脂前兆。

7-ELEVEN獨家販售產地直送「山丘藍台灣藍莓」

現代人購買商品不單看美味或CP值，更重視商品是否健康並兼顧環境永續。為推廣低碳飲食並重視動物福利，7-ELEVEN長期支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦