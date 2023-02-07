中性穿搭遭異樣眼光 女樂手平胸手術甩性別框架

一名30多歲女性樂手，過去曾因中性穿搭及外型，受到周遭眼光的不理解，當面臨追求音樂夢想時，她希望突破性別限制，讓自己內心不再受限，近日就醫諮詢平胸手術，盼透過手術能讓自己更勇於邁進理想。

正值青少年時期的年輕男女，時常對性別認同懵懂無知，普遍因傳統觀念的框架而限制外表，但在2019年台灣同婚專法通過後，更多人開始正視性別認同，並勇於表達自己，也因此跨性別的平胸手術這幾年諮詢度大幅提升。

整形外科醫師陳承謙表示，女性常諮詢的包括縮胸手術及平胸手術，縮胸手術是因為胸部過大產生下垂等生活困擾，想要減縮胸部罩杯；平胸手術較多是跨性別族群，希望能擁有如男性一樣平坦的胸部，平胸手術須將胸部脂肪、乳腺組織移除，術後不僅能加強自己的性別認同，更能拋開束胸，帶來生活上的輕鬆自在感。

不過陳承謙指出，平胸手術須將患者乳腺完全移除，若手術後悔想要重拾胸部，只能植入假體隆乳，但仍會失去哺乳能力，專業的整形外科醫師都會向民眾再三確認，其性別認同的堅定度，以及日後是否可能生育，避免因衝動影響未來的計畫。

陳承謙表示，平胸手術除了失去哺乳能力，並不會影響賀爾蒙分泌，但若手術過程因醫師經驗不足，恐造成脂肪保留過少，導致皮膚壞死的問題，則須另外執行植皮手術，建議民眾應找專業合格的外科醫師諮詢，並審慎考慮自身需求，才能讓平胸手術能安全進行又不後悔。