全球暖化惹禍！ 玉山最暖一月 創設站80年新高紀錄

受到東北季風增強，北部、東半部今整天天氣濕濕涼涼。不過實際上，根據氣象局統計，儘管春節期間天氣特別冷，不過今年整體1月份的平均氣溫還比氣候值高了0.2度，其中玉山今年冬天至今未下雪，不僅創下最晚下雪記錄，玉山一月份的平均氣溫為3度，更創下玉山測站自1943年設站以來，最暖一月的紀錄。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，今年一月整體氣溫稍有偏暖的現象，不過仍在正常範圍值內，反倒是高山，除了受到全球暖化影響，因今年的冷空氣厚度較淺、覆蓋高度較低，導致玉山溫度偏高。

根據氣象局統計，今年一月上半月暖呼呼，平地11測站平均氣溫20.1度，比氣候平均值18.3度，高了1.8度；不過下半月天氣則是冷颼颼，平地11測站平均氣溫為16.4度，比氣候平均值17.7度，低了1.3度。整體一月天氣來看，平均氣溫18.2度，比氣候平均值18.0度，略高了0.2度。

至於玉山站的部分，1月平均氣溫為3度，創該站歷年同期最高紀錄，比氣候平均值-0.5度，高了3.5度，另外像是淡水、台北、新竹、台中、日月潭等站的1月均溫比氣候值高了0.5度以上。

與歷史同期相較偏冷的測站，僅有澎湖及東吉島，1月均溫比氣候值低了0.8度。

呂國臣表示，玉山上一次這麼晚降雪，是2019年1月21日降雪，不過今年冬天，玉山至今只有下冰霰，尚未降雪，已創下設站以來最晚紀錄，不過2、3月若是溫度夠、水氣多，仍然有降雪機會。

呂國臣也提到，下周將有一波冷空氣報到，目前預測達冷氣團的強度，提醒民眾要做好保暖準備。