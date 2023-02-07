7-ELEVEN獨家販售產地直送「山丘藍台灣藍莓」

現代人購買商品不單看美味或CP值，更重視商品是否健康並兼顧環境永續。為推廣低碳飲食並重視動物福利，7-ELEVEN長期支持在地農業，即日起於實體門市獨家販售來自嘉義阿里山下、由在地農民「山丘藍」與台大團隊產學技術獨家合作，耗時多年研究培育的「山丘藍台灣藍莓」，以及使用雲林崙背鄉單一乳源且獲「動物福利標章」驗證的貓兒干鮮乳製成的麵包及甜點，邀請全民到7-ELEVEN綠色消費，從日常生活中減少食物碳足跡。

藍莓是非常嬌貴的水果，要栽培成功相當不易，以往藍莓幾乎全數仰賴進口，商品運輸時間長，果實新鮮度更隨時間逐漸遞減。為了讓消費者可以品嘗到安全新鮮的本土藍莓，7-ELEVEN即日起於超過6,600間門市獨家販售「山丘藍台灣藍莓」，由在地農民「山丘藍」團隊與臺灣大學園藝暨景觀學系李國譚教授進行產學技術合作，從栽種方式、採收細節到新鮮配送，克服了所有不可能的任務，在群峰環繞的嘉義阿里山下，建設本土最大藍莓種植基地，首創讓消費者可以品嘗到「最短碳足跡」的新鮮藍莓。

「山丘藍台灣藍莓」為獨家授權適合熱帶、亞熱帶氣候最先進品種，成熟果實香氣十足、風味濃郁、果肉結實、甜度高且甜酸比例適當，堅持使用符合規範的田間管理，並通過第三方檢驗重金屬、農藥殘留等檢驗，更有獨步全球的「藍莓雲端溯源履歷」，生長環節及農場現況均可即時查詢。藍莓從樹上採下後直接入盒裝箱，不做任何額外的加工處理，完整保留白色果粉天然保護層，7-ELEVEN亦與供應商共同參與包裝及商品規格企劃，採用日本藍莓盒裝保存方式，鏤空設計透氣度高讓藍莓可均勻降溫、不易發霉，商品從產地直送，鮮度與風味絕佳。

「山丘藍台灣藍莓」每盒售價119元，2月8日至4月5日可享嘗鮮價99元；「i划算」平台開賣9入團購組，售價850元，平均一盒95元。

7-ELEVEN表示，在地食材、水果的食物里程較短，支持在地產品可落實環境永續減少碳足跡，亦能扶助社會，為務農者帶來經濟助益，2021年7-ELEVEN在地採購的農產品數就占整體7成，包含稻米、雞、豬、蛋和蔬果等，重量超過38,000公噸，換算下來相當於3.5億顆御飯糰。7-ELEVEN同時運用在地水果開發適合外食族獨享的切片水果、也於自營團購群組「i划算平台」上架多款水果禮盒，2022年更與台中農業局、台東農業處、農糧署等單位合作提高在地農產品銷售，超過百萬人次購買，創造約3億元的銷售金額。