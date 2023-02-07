又傳恐怖情人情殺命案 身心科醫師提醒危險情人六大特徵

嘉義市昨天深夜發生疑似情殺案，李姓女大生送醫不治，檢警相驗，李女脖子有勒痕、左胸12處刀傷，涉案27歲汪姓男網友駕車逃到桃園，在租屋處墜樓身亡；嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀，提供認識「危險情人」六大特徵，他說，了解危險情人可避免掉入可怕網羅，對網路認識，碰面機會不多者，更要特別謹慎。

李連冀擁有中正大學犯罪防治研究所碩士，具犯罪防治與身心醫學專業，他說，「危險情人」六大特徵「緊迫盯人」：不論任何行蹤都要報備，經常無合理性限制與其他朋友聚會，沒有個人自由空間，一定要掌握你所有行動。「斥責別人」：認為你想法都是幼稚可笑，習慣反駁糾正、責罵你的言論，認為自己才是對的。

「態度輕蔑」：看不起你家庭、出身、學經歷、工作、同學、朋友，認為你與他/她身邊的人全都一無是處，甚至認為我會和你在一起是你修來福分，應該珍惜。「過分干預」：要求你要以他/她的意見為主。

「漠視感受」：例如你生日想要浪漫一下，對方便說浪漫太花錢不好，情人想要兩人一起出去走走，就以功課或工作太忙為由推托。「言語暴力」：交談時言語習慣夾雜髒話或羞辱字眼，習慣施加言語暴力迫使你屈服，特別是兩人意見不同時。

李連冀說，深入交往前宜先做一般朋友，多觀察了解個性，對網路認識，碰面機會不多者，更要特別謹慎，這不是老掉牙論調，是避免更大傷害，如果身陷危險關係，請趕緊求助。與危險情人分手要有特殊技巧，不要直接與對方硬碰硬，以免火上加油，需要花點時間慢慢疏遠，避免激怒對方蒙受攻擊；若因為過度受驚影響日常生活，可藉心理治療平復情緒，改善自責及內疚感覺。

近年恐怖情人案例：2021年23歲梁姓義務役軍人將改造槍彈藏放包包，從北市搭客運南下，換搭計程車到水上鄉前女友阿姨住家談判，雙方在戶外爆發爭吵，梁男取槍擊發，打中王女胸口一槍斃命，員警獲報逮捕梁男。立委高嘉瑜遭男友家暴案件，國人震驚。

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