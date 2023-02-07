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12米高樟樹倒塌橫路中 下午1點半大雪山林道單線搶通

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢區東坑路11公里處一棵12米高樟樹倒塌，一度造成全線封閉。圖／讀者提供
東勢區東坑路11公里處一棵12米高樟樹倒塌，一度造成全線封閉。圖／讀者提供

今天上午7點多，台中市東勢區東坑路11公里處前往大雪山方向，一棵高約12米高的樟樹行跨越道路，造成雙向通行受阻，警方到場所幸無人受傷，今下午1點半恢復單向通行(大雪山往東勢方向)，呼籲用路人行經注意。

今早7點多，東勢警分局中坑派出所接獲報案，東勢區東坑路11公里處前往大雪山方向（大雪山林道），有棵路樹倒塌，阻斷雙向車道通行情形，所幸無造成人員受傷及車損。下午1點半，搶通大雪山往東勢方向單線通行，呼籲用路人行經小心。

警方到場設立警示交通錐管制人車，通報東勢林管處派遣吊車前來處理清除路樹。目擊者表示，這棵樟樹非常巨大，樹幹約需2名成人環抱，高約11、12米，約4層樓高，所幸樟樹倒下時無人受傷。

東勢警分局提醒，因近日山區有降雨，造成山區土石鬆動易發生落石及路樹倒塌情形，駕駛人進入山區應隨時注意天候(氣)、路況，務必要減速慢行，避免發生危險。

東勢區東坑路11公里處一棵12米高樟樹倒塌，下午1點半恢復大雪山往東勢方向單線通行，呼籲用路人行經注意。圖／讀者提供
東勢區東坑路11公里處一棵12米高樟樹倒塌，下午1點半恢復大雪山往東勢方向單線通行，呼籲用路人行經注意。圖／讀者提供

大雪 雪山 路樹

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