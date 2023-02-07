航空業復甦！ 民航局估今年載客量恢復逾3成

隨著疫情逐漸趨緩，國際觀光業逐漸復甦，根據交通部民航局統計，去年國際及兩岸航線載客數總計高達578萬人次，相較於110年的102萬人次，成長四倍多，也已恢復到疫情前、109年5992萬人次的一成左右。至於春節期間，出國潮湧現，國際及兩岸航線共計飛航5183架次，載運近100萬人次旅客，平均每日入境3.3萬人次、出境4萬人次。

民航局表示，預估今年運量可以達到疫情前的3成多，明年可以恢復到疫情前6、7成，114年恢復到疫情前水準。

根據民航局統計，去年國際及兩岸航線載客累計578萬人次，國內航線則有971萬人次，其中國內航線相較於去年成長近五成，不過仍較疫情前、109年的1011萬人次減少。至於貨運量的部分，去年全年約260萬噸，相較於前一年289萬噸，減少約一成。

民航局表示，國內航線今年春節期間共加開4波加班機，共計分行2831架次，載運近22萬人次，平均載客率約76％，運能較去年春節增加6.1％。連假首日因為台北飛金門的候補旅客較多，當下也協調航空公司增飛一班加班機，協助旅客返鄉過節。

不過隨著航運量復甦，桃機地勤人力是否已完全恢復？民航局表示，這部分都有在密切關注，也希望地勤公司的人力隨著運量起來，隨時做應變、提供服務。

此外，對於近期華航旅客的資安問題，民航局表示，交通部跟民航局會請外部跟政府內部專家，強化跟檢視運輸業。