快訊

恭喜！李昇基宣布結婚 爭議對象「曾被粉絲要求分手」

病例連四降 今本土+2萬2980例 下降28.2%

國家隊到達土耳其了！特搜隊40人落地伊斯坦堡機場畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青少年深陷情緒風暴拒學 醫曝兩大關鍵疾病及觀察時間

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高奶奶（右四）現身分享孫子拒（懼）學症而到「向日葵學園」就學，如今正在學習車床技術，對家庭、社會都有幫助。記者沈能元／攝影
高奶奶（右四）現身分享孫子拒（懼）學症而到「向日葵學園」就學，如今正在學習車床技術，對家庭、社會都有幫助。記者沈能元／攝影

「孩子罹患焦慮症而拒（懼）學，我不論再辛苦、再努力，只要孩子可以回到現狀，任何事，我都會去做，如果我放棄了，孩子回到正軌的機會，將趨近於零。」這是一名拒（懼）學青少年家長的心聲。台北榮總兒童青少年精神科主任陳牧宏說，家長發現孩子出現拒（懼）學，有可能是焦慮、憂鬱等引起，若情形超過2周且影響日常生活，應就醫檢查，因思覺失調症、重度憂鬱症等嚴重精神疾患，好發於青春期和年輕成人期，患者年齡約13歲至25歲，國內嚴重精神疾患患者估計超過50萬人。

依北榮統計發現，12至19歲青少年第一次自殺企圖或非意外藥物中毒者，僅1成曾經到精神科就醫，但3成1患者卻已有使用任一精神藥物治療，顯見精神藥物多為家醫科或診所開立，高達9成缺乏專業兒童、青少年精神醫學資源。而到精神科就醫患者中，以憂鬱或躁鬱等情緒疾患約占40%、焦慮症約占40%為大宗，其餘為自閉症或注意力不足過動症所占25%，思覺失調症占7%。

拒（懼）學症為焦慮等任何情緒或精神症狀，因內在精神壓力而無法到校上學。台北榮總89年於院內創辦「向日葵學園」，當時國內15至24歲青少年自殺粗死亡率為每10萬人有4人，但於108年已增加至9.1人，依學園過去10年收案學員統計，過去學員症狀重度憂鬱症、重度焦慮症等情緒疾患約占56％，但近年來，自閉症及注意力不足過動症學員增加，目前占比約為28%，並持續增加。

台北榮總向日葵學園於1999、2014年與台北市及新北市教育局合作，讓處於「情緒風暴」的青少年可在醫院就學及治療，不至於輟學影響未來工作發展，至今協助2000名精神情緒疾患青少年，重返校園，順利完成學業，獲得畢業證書，繼續下一個人生求學階段或進入職場。

一名於國中時期就讀向日葵學園的學員，藉由訪談父母，了解當時父母對其生病拒（懼）學的看法。學員爸爸說，當初孩子拒（懼）學，原以為是在學校發生什麼事，不想去學校，但後來發現是患有焦慮症而拒（懼）學，因此尋求專業醫師加以治療。而被問到，當時孩子生病時，有沒有曾經想要放棄？爸爸說，當時真的很累、很辛苦，但再辛苦、再努力，只要孩子恢復健康，任何事他都會去做。

學員媽媽則說，孩子生病時，就是一個過程，剛開始對於孩子叛逆的行為，感到憤怒、生氣，當時孩子是「一言九頂」，父母每說1句話，孩子會頂嘴好幾句，接著就是失望、傷心，最後只能自我調適，感覺自己不是一位稱職的媽媽，因為還有工作，無法全心全意把心思放在孩子身上，感覺對孩子有虧欠，但從不會放棄孩子。

陳牧宏說，嚴重精神疾患發生原因為大腦功能和神經傳導物質調節功能失調，症狀從失眠，焦慮，憂鬱，激躁，進而到妄想和幻覺，甚至暴力，自傷和自殺。國中、高中時期為人生長大最關鍵時刻罹患嚴重精神疾病，對於學習和人際關係是首當其衝。家人如果可以及時發現且理解，並協助青少年就診評估和及時治療，將能避免嚴重精神疾患產生諸多後遺症，同時降低復發機會。

台北榮總精神醫學部主任白雅美說，向日葵學園青少年多有拒學、憂鬱、焦慮、過動、自閉等問題，透過每班7至8人的小班特教教學，且學習環境類似大學，學員可以選擇自己想要學習的課程，比照傳統國高中學習環境更加自由，讓學員可以順利學習。

今天高奶奶現身分享，孫子為單親家庭，他因拒（懼）學症而不願上學，原先以為只是偷懶，即便剛開始她每天從陽明山竹子湖騎著機車載孫子就學，但孫子就是不願意上學，最後帶著孫子到北榮就醫，並到「向日葵學園」就學3年，並順利考上大學。可是，隨後又發病無法上學，目前正在學習車床技術，所幸，藉由治療、追蹤，讓孫子對家庭、社會都有幫助。

憂鬱症 患者

延伸閱讀

土耳其強震北榮熱血醫護前往救災 最需注意這兩件事

補教女師憂鬱症請假2周 雇主認曠職解雇求償53萬敗訴

獨／合作影史巨星超興奮 傑森席格新劇盼正視憂鬱症

服抗憂鬱藥物昏睡 女大生就醫前借宿 慘遭男同學4度性侵

相關新聞

影／國內最新研究：染疫後自體免疫疾病風險增3倍

中山醫學大學附設醫院醫研部副院長魏正宗今天說，該院攜手高雄榮總團隊利用電子病歷資料庫分析，新冠肺炎病患在染疫後180天，...

全家草莓優格霜淇被擠得像海葵 網笑：雞皮疙瘩掉滿地

全家便利商店隨著季節變換，會推出各種不同口味的霜淇淋，去年是「重乳草莓」，而今年則是清爽型的「草莓優格霜淇淋」，這次的色彩更粉嫩、口味更酸甜，讓很多人少女心大爆發想買來嚐嚐看。

智利櫻桃9批逾12噸農藥殘留超標 陸輸台食器再攔截7批

食藥署今日公布最新一周邊境查驗不合格食品名單，一共35項，其中高達9批為「智利櫻桃」，以及2批「日本草莓」；食器部分，自...

賞花注意！武陵農場櫻花季今起4大管制 公共運輸還有票

武陵農場櫻花季即日起至2月28日登場，共計22日，每天開放6000人進場，交通部公路總局祭出4大交通管制措施，未持有通行...

中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒

中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣員林、彰化及二林等測站，空品指標「AQI」均是橘色提醒...

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

1月底放完長達10天的春節連假後，2月有兩個星期六都必須補班，等於有兩周只能「周休一日」，讓許多上班族大喊吃不消。不過值得注意的是，2月其實不是最累的月份，3月才是今年的大魔王！ 「周休二日」制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦