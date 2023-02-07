青少年深陷情緒風暴拒學 醫曝兩大關鍵疾病及觀察時間

「孩子罹患焦慮症而拒（懼）學，我不論再辛苦、再努力，只要孩子可以回到現狀，任何事，我都會去做，如果我放棄了，孩子回到正軌的機會，將趨近於零。」這是一名拒（懼）學青少年家長的心聲。台北榮總兒童青少年精神科主任陳牧宏說，家長發現孩子出現拒（懼）學，有可能是焦慮、憂鬱等引起，若情形超過2周且影響日常生活，應就醫檢查，因思覺失調症、重度憂鬱症等嚴重精神疾患，好發於青春期和年輕成人期，患者年齡約13歲至25歲，國內嚴重精神疾患患者估計超過50萬人。

依北榮統計發現，12至19歲青少年第一次自殺企圖或非意外藥物中毒者，僅1成曾經到精神科就醫，但3成1患者卻已有使用任一精神藥物治療，顯見精神藥物多為家醫科或診所開立，高達9成缺乏專業兒童、青少年精神醫學資源。而到精神科就醫患者中，以憂鬱或躁鬱等情緒疾患約占40%、焦慮症約占40%為大宗，其餘為自閉症或注意力不足過動症所占25%，思覺失調症占7%。

拒（懼）學症為焦慮等任何情緒或精神症狀，因內在精神壓力而無法到校上學。台北榮總89年於院內創辦「向日葵學園」，當時國內15至24歲青少年自殺粗死亡率為每10萬人有4人，但於108年已增加至9.1人，依學園過去10年收案學員統計，過去學員症狀重度憂鬱症、重度焦慮症等情緒疾患約占56％，但近年來，自閉症及注意力不足過動症學員增加，目前占比約為28%，並持續增加。

台北榮總向日葵學園於1999、2014年與台北市及新北市教育局合作，讓處於「情緒風暴」的青少年可在醫院就學及治療，不至於輟學影響未來工作發展，至今協助2000名精神情緒疾患青少年，重返校園，順利完成學業，獲得畢業證書，繼續下一個人生求學階段或進入職場。

一名於國中時期就讀向日葵學園的學員，藉由訪談父母，了解當時父母對其生病拒（懼）學的看法。學員爸爸說，當初孩子拒（懼）學，原以為是在學校發生什麼事，不想去學校，但後來發現是患有焦慮症而拒（懼）學，因此尋求專業醫師加以治療。而被問到，當時孩子生病時，有沒有曾經想要放棄？爸爸說，當時真的很累、很辛苦，但再辛苦、再努力，只要孩子恢復健康，任何事他都會去做。

學員媽媽則說，孩子生病時，就是一個過程，剛開始對於孩子叛逆的行為，感到憤怒、生氣，當時孩子是「一言九頂」，父母每說1句話，孩子會頂嘴好幾句，接著就是失望、傷心，最後只能自我調適，感覺自己不是一位稱職的媽媽，因為還有工作，無法全心全意把心思放在孩子身上，感覺對孩子有虧欠，但從不會放棄孩子。

陳牧宏說，嚴重精神疾患發生原因為大腦功能和神經傳導物質調節功能失調，症狀從失眠，焦慮，憂鬱，激躁，進而到妄想和幻覺，甚至暴力，自傷和自殺。國中、高中時期為人生長大最關鍵時刻罹患嚴重精神疾病，對於學習和人際關係是首當其衝。家人如果可以及時發現且理解，並協助青少年就診評估和及時治療，將能避免嚴重精神疾患產生諸多後遺症，同時降低復發機會。

台北榮總精神醫學部主任白雅美說，向日葵學園青少年多有拒學、憂鬱、焦慮、過動、自閉等問題，透過每班7至8人的小班特教教學，且學習環境類似大學，學員可以選擇自己想要學習的課程，比照傳統國高中學習環境更加自由，讓學員可以順利學習。

今天高奶奶現身分享，孫子為單親家庭，他因拒（懼）學症而不願上學，原先以為只是偷懶，即便剛開始她每天從陽明山竹子湖騎著機車載孫子就學，但孫子就是不願意上學，最後帶著孫子到北榮就醫，並到「向日葵學園」就學3年，並順利考上大學。可是，隨後又發病無法上學，目前正在學習車床技術，所幸，藉由治療、追蹤，讓孫子對家庭、社會都有幫助。