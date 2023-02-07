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壓力大、太胖都影響受孕！ 國健署破解試管嬰兒3大迷思

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導

現代人晚婚、遲育成普遍現象，許多新婚夫妻遇到不孕症問題，據統計，我國每7對夫妻中就有1對夫妻不孕。國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，給予正確觀念協助解惑。

迷思1：做試管嬰兒一定就能成功？

根據109年「人工生殖施行結果分析報告」資料顯示，我國籍受術夫妻完成植入胚胎療程，有35%夫妻成功產下試管嬰兒，影響成功率的因素包含年齡、精子與卵子及胚胎的品質、子宮環境、良好的心理狀態、醫師及實驗室差異等等因素，且女性年齡是影響成功率的關鍵因素之一。

迷思2：植入越多胚胎就越容易成功？

分析報告顯示，植入單一胚胎之成功率為34.8%，植入2個或3個胚胎之成功率為35.1%，其兩者成功率相近，但胚胎植入顆數越多，相對也會導致多胞胎妊娠（雙胞胎或以上）的機率增加，提高孕產婦發生併發症及胎兒發生早產、低體重兒等的機率，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

迷思3：試管嬰兒懷孕特別容易流產？

部分接受試管嬰兒療程的夫妻，擔心容易流產而大幅改變生活模式，例如增加臥床時間，其實試管嬰兒療程與自然懷孕，發生流產機率相當、大約10至20%，尤以年紀大流產率較高。發生流產原因，大多是胚胎本身不正常，其中大部分因素是染色體異常，且夫妻雙方皆正常時，也有可能會發生，並不必要因此責怪對方。

不孕症除了藥物諮詢、手術治療、或做試管嬰兒外，透過生活療法也是協助備孕的方法，國健署建議夫妻可透過8種生活療法準備懷孕：

1.解除工作及情緒壓力。

2.維持理想體重，讓身體質量指數（BMI）維持在18.5至24之範圍內。

3.避免菸、酒及藥物之濫用。

4.睡眠充足及規律運動，保持良好身心健康。

5.均衡營養，適量攝取高蛋白食物與維生素。

6.避免長期處於高溫環境。

7.適齡生育。

8.偵測排卵期間：女性於每天晨起測量基礎體溫，依排卵前1天體溫約下降0.1~0.2℃及排卵後體溫約升高0.3~0.5℃等體溫的變化，找出排卵期。

國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，並給予正確觀念協助解惑。圖／國健署提供
國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，並給予正確觀念協助解惑。圖／國健署提供
國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，並給予正確觀念協助解惑。圖／國健署提供
國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，並給予正確觀念協助解惑。圖／國健署提供
國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，並給予正確觀念協助解惑。圖／國健署提供
國健署統整出民眾對試管嬰兒最常見3大迷思，包括做試管嬰兒一定就能成功、植入越多胚胎就越容易成功、試管嬰兒懷孕特別容易流產，並給予正確觀念協助解惑。圖／國健署提供

試管嬰兒 懷孕

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