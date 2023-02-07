受東北季風影響 嘉義PM2.5濃度超標亮「紅燈」
受到東北季風影響，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積，截至今中午12時空品監測資料指出，全台有1處監測站達到紅色警示等級、19處達到橘色提醒等級，環保署提醒，嘉義地區所有民眾應減少戶外活動，南部及二林、彰化（員林）地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。
根據環保署空品監測網截至今中午12時監測資料，嘉義測站PM2.5濃度為57.2微克／立方公尺超標，亮「紅燈」；另彰化、嘉義、台南、高雄等19處測站也亮「橘燈」。
依環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天東北季風增強，環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件普通，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積，清晨西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度。
宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級，中部空品區清晨至上午因垂直擴散條件較差，短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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