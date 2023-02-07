受東北季風影響 嘉義PM2.5濃度超標亮「紅燈」

1月底放完長達10天的春節連假後，2月有兩個星期六都必須補班，等於有兩周只能「周休一日」，讓許多上班族大喊吃不消。不過值得注意的是，2月其實不是最累的月份，3月才是今年的大魔王！ 「周休二日」制

2023-02-07 10:49