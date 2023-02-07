快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

受東北季風影響 嘉義PM2.5濃度超標亮「紅燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受東北季風影響，嘉義PM2.5濃度超標亮「紅燈」。圖／截自環保署空品監測網
受東北季風影響，嘉義PM2.5濃度超標亮「紅燈」。圖／截自環保署空品監測網

受到東北季風影響，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積，截至今中午12時空品監測資料指出，全台有1處監測站達到紅色警示等級、19處達到橘色提醒等級，環保署提醒，嘉義地區所有民眾應減少戶外活動，南部及二林、彰化（員林）地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午12時監測資料，嘉義測站PM2.5濃度為57.2微克／立方公尺超標，亮「紅燈」；另彰化、嘉義、台南、高雄等19處測站也亮「橘燈」。

依環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天東北季風增強，環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件普通，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積，清晨西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級，中部空品區清晨至上午因垂直擴散條件較差，短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

馬祖 嘉義 環保署

延伸閱讀

男衝嘉義亂棒打死女友 桃園住處19樓墜下身首異處亡

中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒

又是租約到期！家樂福嘉義北門店2月26日將熄燈 在地民眾直呼可惜

本周天氣不穩定！這天起北部轉涼氣溫曝 大陸冷氣團下周開學日南下

相關新聞

影／國內最新研究：染疫後自體免疫疾病風險增3倍

中山醫學大學附設醫院醫研部副院長魏正宗今天說，該院攜手高雄榮總團隊利用電子病歷資料庫分析，新冠肺炎病患在染疫後180天，...

全家草莓優格霜淇被擠得像海葵 網笑：雞皮疙瘩掉滿地

全家便利商店隨著季節變換，會推出各種不同口味的霜淇淋，去年是「重乳草莓」，而今年則是清爽型的「草莓優格霜淇淋」，這次的色彩更粉嫩、口味更酸甜，讓很多人少女心大爆發想買來嚐嚐看。

智利櫻桃9批逾12噸農藥殘留超標 陸輸台食器再攔截7批

食藥署今日公布最新一周邊境查驗不合格食品名單，一共35項，其中高達9批為「智利櫻桃」，以及2批「日本草莓」；食器部分，自...

賞花注意！武陵農場櫻花季今起4大管制 公共運輸還有票

武陵農場櫻花季即日起至2月28日登場，共計22日，每天開放6000人進場，交通部公路總局祭出4大交通管制措施，未持有通行...

中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒

中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣員林、彰化及二林等測站，空品指標「AQI」均是橘色提醒...

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

1月底放完長達10天的春節連假後，2月有兩個星期六都必須補班，等於有兩周只能「周休一日」，讓許多上班族大喊吃不消。不過值得注意的是，2月其實不是最累的月份，3月才是今年的大魔王！ 「周休二日」制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦