影／國內最新研究：染疫後自體免疫疾病風險增3倍
中山醫學大學附設醫院醫研部副院長魏正宗今天說，該院攜手高雄榮總團隊利用電子病歷資料庫分析，新冠肺炎病患在染疫後180天，自體免疫疾病的風險為未感染者三倍左右，該項研究刊登於今年2月知名期刊柳葉刀(Lancet)的子刊、最新影響指數（eClinical Medicine）期刊。
魏正宗提醒，研究發現，又以僵直性脊椎炎、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎和乾癬等最多。在台灣，女性有較多的紅斑狼瘡，男性有較多的僵直性脊椎炎，提醒曾染疫者長期追蹤，若出現自體免疫相關症狀，如不明原因掉髮、紅斑、發燒、腫痛、感染等，盡速就醫檢查。
魏正宗說，這項研究利用全球電子病歷資料庫，研究納入了380萬名接受PCR檢測的個案，包括90萬名染疫者，以及約290萬名對照個案，持續追蹤180天，發現染疫者在半年後，罹自體免疫疾病的累積發生率為3%，約為未感染者的3倍。
魏正宗指出，研究發現，其中以僵直性脊椎炎(3.21倍)、混合性結締組織病變(3.14倍)、系統性紅斑狼瘡(2.99倍)、類風濕性關節炎(2.98倍)、乾癬(2.98倍) 、乾燥症(2.62倍) 、血管炎及多發性肌炎(1.96倍)最為常見。
魏正宗說明，研究團隊推測感染新冠肺炎後，可能激活免疫反應，產生細胞因素風暴，進而導致系統紊亂，攻擊自己的組織，形成自體免疫疾病。 另外，人體的免疫系統會產生抗體企圖對抗病毒抗原，若病毒抗原又和自身體內的抗原結構相近，導致交叉反應，也就是可能同時也在無意中攻擊自身抗原所在的細胞與器官，進而引發自體免疫疾病。
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