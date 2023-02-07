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配合2050淨零 農委會推「企業ESG專案」鎖定3大領域

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達。圖／農委會提供
農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達。圖／農委會提供

農委會今宣布，企業ESG揭露需求上可提供服務將分成「淨零永續、生態保育、暖心農村」3大領域、9項類別。圖／農委會提供
農委會今宣布，企業ESG揭露需求上可提供服務將分成「淨零永續、生態保育、暖心農村」3大領域、9項類別。圖／農委會提供

配合2050淨零排放，綠色金融與綠色投資逐漸成為主流，企業ESG需求也愈趨急迫，農委會今宣布，農業部門在企業ESG揭露需求上可提供服務將分成「淨零永續、生態保育、暖心農村」3大領域、9項類別，並結合對應永續指標（SDGs），盼透過公私協力，共創雙贏互利。

ESG（環境、社會、公司）是用來評估企業能否永續經營的重要指標，隨著全球環境議題加劇，綠色金融與綠色投資漸成主流，除我國金管會逐步擴大對企業ESG資訊揭露要求外，許多跨國企業也開始要求上下流供應鏈達到碳中和、RE100或永續經營相關指標。

農委會今舉辦「公私協力 雙贏互利-農業永續ESG GO!」記者會，農委會主委陳吉仲表示，農業部門土地面積最大，因此農業部門永續，企業、國家也能永續，農業部門若做不到永續，2050淨零目標也達不到；農委會有政策搭配淨零，但力道不夠，所以需要企業加入。

陳吉仲指出，透過ESG可達到基本企業需求，而3大領域如淨零部分，企業商品未來若要賣到國外需要碳權，而透過造林及循環農業可取得碳費，農委會屆時將成為平台，有機制把碳費轉換成碳權，讓企業商品順利行銷至國內外；另讓企業員工參與ESG，也能增加生產力。

農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達則說明，目前推出農業永續ESG專案可分為淨零永續、生態保育、暖心農村3大領域，淨零永續包含植生造林、循環農業、綠色農食；態保育領域包含陸域棲地、海域棲地、特定物種；暖心農村領域包含零飢餓、農村文化、技藝傳承等9項類別。

莊老達表示，農業操作立基於自然環境之中，可協助提供企業ESG揭露需求場域，除直接對應到環境面（E）外，透過共同討論進行客製化設計，可更進一步媒合企業方與農方需求，例如將收穫農產品提供給偏鄉弱勢家庭，或將ESG專案中的活動與企業員工日進行結合，將可擴大農業永續ESG專案的效益至社會面（S）與公司治理面（G）。

農委會主委陳吉仲。圖／農委會提供
農委會主委陳吉仲。圖／農委會提供

農委會 陳吉仲 生態保育

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