年後快消脂 醫師提醒脂過高風險曝

不少人發現春節大吃大喝過年後體態明顯發福，醫師提醒，應要多運動或服藥控制體重，否則體脂過高會增加「胰島素阻抗」，過多脂肪易造成血管狹窄及硬化，血壓也會升高，增加中風、心肌梗塞、腎臟病變等風險。

台南新營營新醫院內科醫師劉孟冠表示，過高的體脂會有三高(高血脂、高血壓、高血糖)問題，提升了慢性病的風險，但過低體脂會降低對內臟的保護、免疫力下降、骨質疏鬆問題，保持體脂肪在正常標準內，才能確保良好身體狀況。

營新醫院營養師沈碧鳳則建議，男性腰圍要控制在90公分以下、體脂率在12至25%；女性在80公分以下，體脂率在20至30%，標準體重男生身高減去80乘以70%、女性身高減70乘以60%，才是良好健康狀態。

她建議，需要減重者，應先把目標設定在減脂，減掉身體多餘脂肪，將一天總熱量控制在1200至1500 卡內，維持身體基本新陳代謝，再搭配運動消耗熱量燃燒脂肪，體態自然就能變瘦。

不少人好奇為何會變胖？劉孟冠說，主因是食物所提供的熱量大於身體所需時，將過多的熱量轉換成脂肪儲存形成肥胖。飲食習慣吃太快、水喝的少、生活作息不正常、飲食不規律等，都是變胖原因。

劉孟冠表示，對於體重控制有困難者，可與醫師討論是否透過藥物來協助減重，她提醒，除藥物協助，對飲食內容仍要注意，民眾可透過諮詢營養師建議搭配飲食，才能瘦得健康。