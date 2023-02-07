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影／土耳其強震後2/7台灣連3震 氣象局:兩者無直接關係

聯合報／ 記者莊昭文任忠泰龔盈全賴韻如黃宜靜／台北即時報導
氣象局地震預測中心課長邱俊達表示，土耳其跟台灣距離非常遠，這兩邊的地震沒什麼關聯。記者莊昭文、任忠泰、龔盈全／攝影
氣象局地震預測中心課長邱俊達表示，土耳其跟台灣距離非常遠，這兩邊的地震沒什麼關聯。記者莊昭文、任忠泰、龔盈全／攝影

土耳其6日清晨發生規模7.8極淺層強震，隨後發生多起餘震。花蓮近海今(7)日清晨也連3震，最大規模5.1，另兩起小區域地震，分別為規模3.3及3.9。中央氣象局表示，土耳其跟台灣距離非常遠，這兩邊的地震沒有什麼關聯。

地震預測中心課長邱俊達指出，土耳其這次發生這麼大的地震，根據國外研究，斷層長度大概要100公里左右，台灣的車籠埔斷層也差不多是100公里。而車籠埔斷層根據學者研究，它的週期大概是數百年，整個台灣位在地震帶上，不只有關注車籠埔斷層，台灣其實還有很多條的活動斷層，有一些甚至隱藏在地底下的構造，或是一些破碎帶，都會造成地震的活動，提醒民眾多注意地震活動，做好防震的準備。

地震 土耳其 氣象局

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