影／土耳其強震後2/7台灣連3震 氣象局:兩者無直接關係

土耳其6日清晨發生規模7.8極淺層強震，隨後發生多起餘震。花蓮近海今(7)日清晨也連3震，最大規模5.1，另兩起小區域地震，分別為規模3.3及3.9。中央氣象局表示，土耳其跟台灣距離非常遠，這兩邊的地震沒有什麼關聯。

地震預測中心課長邱俊達指出，土耳其這次發生這麼大的地震，根據國外研究，斷層長度大概要100公里左右，台灣的車籠埔斷層也差不多是100公里。而車籠埔斷層根據學者研究，它的週期大概是數百年，整個台灣位在地震帶上，不只有關注車籠埔斷層，台灣其實還有很多條的活動斷層，有一些甚至隱藏在地底下的構造，或是一些破碎帶，都會造成地震的活動，提醒民眾多注意地震活動，做好防震的準備。