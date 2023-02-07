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全家草莓優格霜淇被擠得像海葵 網笑：雞皮疙瘩掉滿地

聯合新聞網／ 綜合報導
全家新出的草莓優格霜淇淋。 圖擷自Dcard
全家新出的草莓優格霜淇淋。 圖擷自Dcard

全家便利商店隨著季節變換，會推出各種不同口味的霜淇淋，去年是「重乳草莓」，而今年則是清爽型的「草莓優格霜淇淋」，這次的色彩更粉嫩、口味更酸甜，讓很多人少女心大爆發想買來嚐嚐看。

有一名網友在論壇Dcard上以「開花的全家霜淇淋」為題發文，原PO表示，看到最近大家都在吃全家新出的草莓優格霜淇淋，於是興致勃勃的也買來嚐鮮，結果，不知店員是手太巧還是怎麼了？把霜淇淋擠得像似一朵花狀，原PO好奇這樣是什麼意思？使他在吃第一口時需要心理建設一下，催眠自己它真的是霜淇淋。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「頂端好像海葵，總覺得下一秒就變成它張開來把你吃掉」、「天啊！密集恐懼症，我不行，雞皮疙瘩掉滿地」、「本來想說不是胖胖冰也沒關係，但這種的真的醜，哈」、「之前跟朋友一起買巧克力的也這樣，覺得長得很像魔法公主裡面的邪魔神」、「粉紅色的好像絞肉，相似度90%」、「頂端拍下去有夠福壽螺」。

不過有不少網友覺得有趣「人家是特殊蒙布朗造型ㄋㄟ」、「哇！是哪裡的門市還有賣草莓優格」、「不是很多地方沒了，竟然還買的到」、「真的會笑出來，好好笑」、「覺得滿可愛的」、「獵奇到我想特地去買」。

有一位常客表示「一直都有這種造型，叫蒙布朗，就像胖胖冰一樣特定門市才有」，有網友開玩笑回應「『萌』布朗霜淇淋，一點都不萌」。

海葵 霜淇淋 便利商店

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