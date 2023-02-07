取代百萬眼藥水 台大成功研發角膜神經修復新材質

忽然眼紅紅、視茫茫，有可能是因病毒感染、三叉神經病變、外傷造成，角膜及其神經受損，神經一旦受損就很難修復，即便有能力負擔療程要價百萬的神經生長因子眼藥水，效果也不好。

為突破周邊神經修復的困境，台灣大學與台大醫院攜手合作，獨創「電紡紗生醫支架-PBG」，可引導神經生長、定點緩釋促修復物質，在活體動物實驗取得成功，角膜神經修復率達8、9成。研究成果已發表多篇論文在國際期刊，也獲本屆國家新創獎肯定，預計再5到10年可應用於臨床治療，造福許多周邊神經受損的病人。

這次研究團隊包括台灣大學材料所、生醫所、細生所、台大醫院眼科部，還有美國哈佛大學和美國科羅拉多大學的丹佛分校，核心計畫主持人包括台大眼科部教授陳偉勵、助理教授陳達慶，台大材料所教授林唯芳。

陳偉勵表示，角膜神經密度佔全身之冠，任何傷害所造成的病變，不僅造成嚴重的視力障礙，需要很長的時間才可能修復，也可能永久無法復原。目前療法倚賴長期且頻繁使用的昂貴眼藥，修復效果還是不甚理想。目前研發出可促進角膜神經修復的人工角膜層片，在角膜下切開一個「小口袋」，放入層片，就能持續促進神經生長修復，有經驗的眼科醫師很快就能完成。

林唯芳指出，團隊獨創發明的谷氨酸高分子電紡紗，是乃由微米等級的胜肽鏈支架紡織而成，可誘導神經延絲狀材質方向性生長，更可以穩定釋出促進神經生長的傳遞物質，在定點促進修復，效果比點眼藥更集中，這次在活體實驗取得成功，是重要關鍵的研究成果。

陳偉勵說，此材質有三大特色，首先是物理方向性。因為神經本身就是固定生長方向，如果亂長，不但達不到功能的修復，還會造成神經痛。這次利用電流和材料研發技術，將材質紡成有方向性紗，可以引導神經朝正確方向生長。

第二特色是會緩慢釋放有利於神經生長物質，可長達數週、數月以一定速度穩定釋放，優於目前療程高達一、兩百萬卻效果短暫的眼藥水治療。第三特色是生物相容性佳，不引起發炎感染等免疫反應，會自行緩慢降解、融化。

陳偉勵表示，未來如果能做成管狀材質、水凝膠材質，可望將應用範圍從角膜神經擴大到視神經，甚至是其他周邊神經。陳達慶表示，視網膜神經節細胞和視神經損傷也佔失明病患的大宗，但目前有效的治療方法不多，此電紡紗材質也在「誘導性全能幹細胞神經研發中心」進行「視網膜神經節細胞研究」，已在細胞培養層次看到優越表現，將往動物實驗、不同形態和材質的研發上繼續邁進。