快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取代百萬眼藥水 台大成功研發角膜神經修復新材質

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣大學與台大醫院攜手獨創「電紡紗生醫支架-PBG」，可引導神經生長、定點緩釋促修復物質，已在動物實驗取得成功，角膜修復率達8、9成。前排左起為台大材料所教授林唯芳、台大醫院眼科部主治醫師陳偉勵，其餘為研究團隊成員。記者邱宜君／攝影
台灣大學與台大醫院攜手獨創「電紡紗生醫支架-PBG」，可引導神經生長、定點緩釋促修復物質，已在動物實驗取得成功，角膜修復率達8、9成。前排左起為台大材料所教授林唯芳、台大醫院眼科部主治醫師陳偉勵，其餘為研究團隊成員。記者邱宜君／攝影

忽然眼紅紅、視茫茫，有可能是因病毒感染、三叉神經病變、外傷造成，角膜及其神經受損，神經一旦受損就很難修復，即便有能力負擔療程要價百萬的神經生長因子眼藥水，效果也不好。

為突破周邊神經修復的困境，台灣大學與台大醫院攜手合作，獨創「電紡紗生醫支架-PBG」，可引導神經生長、定點緩釋促修復物質，在活體動物實驗取得成功，角膜神經修復率達8、9成。研究成果已發表多篇論文在國際期刊，也獲本屆國家新創獎肯定，預計再5到10年可應用於臨床治療，造福許多周邊神經受損的病人。

這次研究團隊包括台灣大學材料所、生醫所、細生所、台大醫院眼科部，還有美國哈佛大學和美國科羅拉多大學的丹佛分校，核心計畫主持人包括台大眼科部教授陳偉勵、助理教授陳達慶，台大材料所教授林唯芳。

陳偉勵表示，角膜神經密度佔全身之冠，任何傷害所造成的病變，不僅造成嚴重的視力障礙，需要很長的時間才可能修復，也可能永久無法復原。目前療法倚賴長期且頻繁使用的昂貴眼藥，修復效果還是不甚理想。目前研發出可促進角膜神經修復的人工角膜層片，在角膜下切開一個「小口袋」，放入層片，就能持續促進神經生長修復，有經驗的眼科醫師很快就能完成。

林唯芳指出，團隊獨創發明的谷氨酸高分子電紡紗，是乃由微米等級的胜肽鏈支架紡織而成，可誘導神經延絲狀材質方向性生長，更可以穩定釋出促進神經生長的傳遞物質，在定點促進修復，效果比點眼藥更集中，這次在活體實驗取得成功，是重要關鍵的研究成果。

陳偉勵說，此材質有三大特色，首先是物理方向性。因為神經本身就是固定生長方向，如果亂長，不但達不到功能的修復，還會造成神經痛。這次利用電流和材料研發技術，將材質紡成有方向性紗，可以引導神經朝正確方向生長。

第二特色是會緩慢釋放有利於神經生長物質，可長達數週、數月以一定速度穩定釋放，優於目前療程高達一、兩百萬卻效果短暫的眼藥水治療。第三特色是生物相容性佳，不引起發炎感染等免疫反應，會自行緩慢降解、融化。

陳偉勵表示，未來如果能做成管狀材質、水凝膠材質，可望將應用範圍從角膜神經擴大到視神經，甚至是其他周邊神經。陳達慶表示，視網膜神經節細胞和視神經損傷也佔失明病患的大宗，但目前有效的治療方法不多，此電紡紗材質也在「誘導性全能幹細胞神經研發中心」進行「視網膜神經節細胞研究」，已在細胞培養層次看到優越表現，將往動物實驗、不同形態和材質的研發上繼續邁進。 

台大醫院 團隊

延伸閱讀

美國人工淚液遭汙染致1人死亡 醫曝5大使用注意事項

視力檢查一定看過「紅色熱氣球」 製造商揭密拍攝地點和背後目的

點眼藥水時滴眼球對嗎？ 專家直指點錯比沒點還要傷眼

氯黴素眼藥膏濃度超標 醫：輕則中毒、重則角膜剝落

相關新聞

全家草莓優格霜淇被擠得像海葵 網笑：雞皮疙瘩掉滿地

全家便利商店隨著季節變換，會推出各種不同口味的霜淇淋，去年是「重乳草莓」，而今年則是清爽型的「草莓優格霜淇淋」，這次的色彩更粉嫩、口味更酸甜，讓很多人少女心大爆發想買來嚐嚐看。

賞花注意！武陵農場櫻花季今起4大管制 公共運輸還有票

武陵農場櫻花季即日起至2月28日登場，共計22日，每天開放6000人進場，交通部公路總局祭出4大交通管制措施，未持有通行...

中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒

中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣員林、彰化及二林等測站，空品指標「AQI」均是橘色提醒...

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

1月底放完長達10天的春節連假後，2月有兩個星期六都必須補班，等於有兩周只能「周休一日」，讓許多上班族大喊吃不消。不過值得注意的是，2月其實不是最累的月份，3月才是今年的大魔王！ 「周休二日」制

鋒面周五到北部東半部有雨 下周有強冷空氣低溫下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，仍有鋒前鬆散雲系通過，...

蛋價漲不成 雞農批「農委會在擋」

國內仍缺蛋，蛋雞產業團體前天下午在群組公布雞蛋產地價將從每台斤四十點五元漲到四十三點五元，批發價則從每台斤五十元漲到五十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦