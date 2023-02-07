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宏其婦幼醫院整修新型態智慧病房 增加產婦安全舒適

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
宏其婦幼醫院將其中12間病房，改為智慧病房，產婦躺在床上就可控制房內大小事。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院將其中12間病房，改為智慧病房，產婦躺在床上就可控制房內大小事。圖／宏其婦幼醫院提供

桃園中壢宏其婦幼醫院接生過多位寶寶，去年與亞太母胎醫學基金會合作設立智慧產房頗受好評，去年再將其中12間病房整修為智慧病房，讓孕婦媽媽們在床上使用遙控器就可操控房內設備，減輕負擔，病房狀況更能直接連結到護理站的電子白板，增加安全性。

宏其婦幼醫院2003年成立，去年與亞太母胎醫學基金會合作，透過醫學大數據研發出母體、胎兒健康及產程管理的人工智慧管理程式，結合全球產業物聯網及從事母胎健康照護相關的公司，共同建置。

智慧產房系統涵蓋產房護理站的智慧看板、待產孕婦床邊的智慧顯示器，透過智慧產房中控台，串接醫院電子病歷數據及產房即時輸入母胎健康數據，將醫療訊息人工智慧自動化分析，當待產孕婦或胎兒出現健康或發生產程異常時，系統將立即對照護人員發出預警訊息，讓母胎得到最及時治療機會。

宏其醫院副院長劉興寬表示，院方有48間病房，其中12間已改為新型態智慧病房空間，以星級飯店的標準，為產婦準備了美侖美奐的病房空間，像現代智慧型多功能護理站、電子白板、飯店式舒適病等設備，不但增進了產婦的舒適便利性，也提高了護理站的醫療照護效率。

劉興寬指出，為提升服務品質，醫院投資了1800萬重新建置了6樓新型態智慧病房，期待滿足新時代產婦的需求。今年2月起醫院每個月都會推出1至2次的媽媽教室和雙親教室，為孕婦、產婦及家人提供各類的衛教課程，期待在軟體、硬體多元化的高品質服務下，提供孕產婦美好的感受，滿足孕產婦的需求。

宏其婦幼醫院將其中12間病房，改為智慧病房，房內資訊可直接連結到護理站，相當安全。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院將其中12間病房，改為智慧病房，房內資訊可直接連結到護理站，相當安全。圖／宏其婦幼醫院提供

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