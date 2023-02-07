口腔白斑症不可輕忽！有可能為癌前病變
你的口腔有無法刮除的白斑嗎？高雄市民生醫院牙科醫師陳晶晶表示，口腔白斑症是口腔內無法刮除的白色病變，顏色以白為主，有些會略帶紅或是紅白相間，由於大部分患者不會有特別的感覺，所以在病症初期容易被忽略，直到感覺斑塊處黏膜部位有粗糙、甚至輕微疼痛才就醫，要小心口腔白斑症與口腔癌關係密切。
陳晶晶表示，口腔白斑症的可能原因包括抽菸、喝酒、嚼檳榔、以及不良假牙的慢性刺激等，臨床上經過二至四周的追蹤，一部分病人的斑塊會消失。未消失的白斑若切片檢查顯示沒有其他變化，可用光動力治療、冷凍治療、二氧化碳雷射切除，病症約2至4周就會復原。
但若白斑症已有上皮發育異常或疣狀增生時，則建議將病灶整個切除，再施以植皮手術。一般的口腔白斑約有10% 可能將來會惡化成為口腔癌，若已伴隨有疣狀增生、上皮發育異常的口腔白斑，日後發生口腔癌的機會更大。
高雄市立民生醫院院長顏家祺表示，只要在口腔內發現有白斑症，即使已經使用外科手術方式加以切除，仍必須依循醫師的指示定期回診，檢查是否有惡性轉變為口腔癌的可能，以便早期發現，早期治療。
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