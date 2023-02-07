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官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

七旬老翁膀胱過動症頻尿、尿急擾生活 治療重拾健康

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李承哲建議出現膀胱過動症的症狀時，不要因害羞而延誤就醫，才能及早解決問題。圖／大千健康醫療體系提供
李承哲建議出現膀胱過動症的症狀時，不要因害羞而延誤就醫，才能及早解決問題。圖／大千健康醫療體系提供

70歲劉姓老翁平日喜歡與朋友出遊，近一年以來，發現每天小便次數越來越多，有時甚至尿意很急要馬上解尿，晚上睡覺也頻繁起床上廁所，不僅影響平日生活品質，也讓他每次出遊都非常掃興，也越來越不想出門，經就醫檢查確認為膀胱過動症，在配合藥物治療並搭配骨盆肌肉運動後，老翁狀況改善許多，又開心和朋友出遊了。

大千健康醫療體系後龍診所泌尿科醫師李承哲表示，膀胱過動症大多發生在更年期前後的女性、高齡長者或有泌尿道感染、糖尿病、攝護腺肥大的病人身上，雖是常見疾病，但多數病人因羞於就醫，而未能及時改善病症。

膀胱過動症是因為膀胱在儲尿過程中，膀胱過度敏感或異常收縮，導致膀胱內壓過高，產生急迫性排尿需求，症狀包括頻尿、尿急、夜尿、尿失禁等。治療方式包括避免飲用利尿的飲料，例如咖啡、可樂、汽水、茶；進行膀胱及骨盆肌肉訓練；依病症嚴重度接受藥物或手術治療。

李承哲提醒，膀胱過動症會造成個人生活品質的困擾，甚至影響家人及朋友，如果能透過適當治療，大多數病人都可獲改善，因此當症狀出現時，及早接受檢查及治療，就能早日重拾健康生活。

膀胱過動症的病人因頻尿、尿急症狀，常常不停地跑廁所，嚴重影響生活品質。圖／大千健康醫療體系提供
膀胱過動症的病人因頻尿、尿急症狀，常常不停地跑廁所，嚴重影響生活品質。圖／大千健康醫療體系提供
透過四種症狀評估來確認是否有膀胱過動症，以便及早就醫尋求幫助。圖／大千健康醫療體系提供
透過四種症狀評估來確認是否有膀胱過動症，以便及早就醫尋求幫助。圖／大千健康醫療體系提供

過動症

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