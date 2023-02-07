七旬老翁膀胱過動症頻尿、尿急擾生活 治療重拾健康

70歲劉姓老翁平日喜歡與朋友出遊，近一年以來，發現每天小便次數越來越多，有時甚至尿意很急要馬上解尿，晚上睡覺也頻繁起床上廁所，不僅影響平日生活品質，也讓他每次出遊都非常掃興，也越來越不想出門，經就醫檢查確認為膀胱過動症，在配合藥物治療並搭配骨盆肌肉運動後，老翁狀況改善許多，又開心和朋友出遊了。

大千健康醫療體系後龍診所泌尿科醫師李承哲表示，膀胱過動症大多發生在更年期前後的女性、高齡長者或有泌尿道感染、糖尿病、攝護腺肥大的病人身上，雖是常見疾病，但多數病人因羞於就醫，而未能及時改善病症。

膀胱過動症是因為膀胱在儲尿過程中，膀胱過度敏感或異常收縮，導致膀胱內壓過高，產生急迫性排尿需求，症狀包括頻尿、尿急、夜尿、尿失禁等。治療方式包括避免飲用利尿的飲料，例如咖啡、可樂、汽水、茶；進行膀胱及骨盆肌肉訓練；依病症嚴重度接受藥物或手術治療。