賞花注意！武陵農場櫻花季今起4大管制 公共運輸還有票

武陵農場櫻花季即日起至2月28日登場，共計22日，每天開放6000人進場，交通部公路總局祭出4大交通管制措施，未持有通行證者不得進入，也不開放未事先預約住宿散客自行開車前往，每日限量6路線賞櫻接駁專車，目前國光客運已售出約3成5張預售票、豐原客運梨山至武陵則售出近千張，皆還有餘票。

今年為疫後開放首次櫻花季，武陵農場先前表示，2500個住宿名額今年僅開放1分鐘就秒殺，露營區也開放5分鐘就銷售一空，皆較往年踴躍。武陵農場也說，兆豐茶園區步道下方的櫻花秘境目前開2成左右，步道上方約只有1成，推估下周是最佳賞花時間。

公路總局今年規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。總量管制每日進場人數6000人，包括住宿1800人及一日遊4200人，其中一日遊平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

公總表示，櫻花季期間周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口管制無通行證車輛禁止進入；台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）路邊禁止臨時停車。花季期間平日每日開放25輛甲類（大型）遊覽車、21輛乙類（中型）遊覽車及20輛九人座車入場；假日每日開放20輛甲類(大型)遊覽車及10輛乙類（中型）遊覽車入場，須提前預約平台辦理登記。

另外，公共運輸部分，提供「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線，平日每天限額2600張車票、假日3200張，目前國光客運已售出約3成5張票、豐原客運梨山至武陵則售出900多張。