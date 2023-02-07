中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒

中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣員林、彰化及二林等測站，空品指標「AQI」均是橘色提醒，彰化縣環保局提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

很多中部民眾今天一大早運動，就發現霧茫茫，約清晨五點以後，越是明顯，能見度不到20公尺，駕駛人行駛馬路，也格外小心，但到底是霧還是霾也弄不清楚，直到七點出太陽後，才漸漸散去，但還是霧朦朦，顯示空品不佳。

依環保署空品監測，到今天上午10時為止，彰化、二林及員林等測站，「AQI」均超過100，呈橘色提醒，環保局提醒感族群應減少在戶外劇烈活動。