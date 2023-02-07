聽新聞
test
0:00 / 0:00
中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒
中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣員林、彰化及二林等測站，空品指標「AQI」均是橘色提醒，彰化縣環保局提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
很多中部民眾今天一大早運動，就發現霧茫茫，約清晨五點以後，越是明顯，能見度不到20公尺，駕駛人行駛馬路，也格外小心，但到底是霧還是霾也弄不清楚，直到七點出太陽後，才漸漸散去，但還是霧朦朦，顯示空品不佳。
依環保署空品監測，到今天上午10時為止，彰化、二林及員林等測站，「AQI」均超過100，呈橘色提醒，環保局提醒感族群應減少在戶外劇烈活動。
彰化縣環保局空氣品質科科長尤鴻昌說，由於近日風力較弱，中部以南擴散條件不佳，致汙染物累積，才造成空品不佳，到中午以後才會逐漸改善，到明天風力增強後，空品才會有具體改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言