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中部清晨籠罩霧霾能見度不佳 空汙呈橘色提醒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣立體育場早起運動民眾，感受特別明顯。記者劉明岩／攝影
中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣立體育場早起運動民眾，感受特別明顯。記者劉明岩／攝影

中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣員林、彰化及二林等測站，空品指標「AQI」均是橘色提醒，彰化縣環保局提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

很多中部民眾今天一大早運動，就發現霧茫茫，約清晨五點以後，越是明顯，能見度不到20公尺，駕駛人行駛馬路，也格外小心，但到底是霧還是霾也弄不清楚，直到七點出太陽後，才漸漸散去，但還是霧朦朦，顯示空品不佳。

依環保署空品監測，到今天上午10時為止，彰化、二林及員林等測站，「AQI」均超過100，呈橘色提醒，環保局提醒感族群應減少在戶外劇烈活動。

彰化縣環保局空氣品質科科長尤鴻昌說，由於近日風力較弱，中部以南擴散條件不佳，致汙染物累積，才造成空品不佳，到中午以後才會逐漸改善，到明天風力增強後，空品才會有具體改善。

中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣立體育場早起運動民眾，感受特別明顯。記者劉明岩／攝影
中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳，彰化縣立體育場早起運動民眾，感受特別明顯。記者劉明岩／攝影
中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳。記者劉明岩／攝影
中部地區因擴散條件不好，今天清晨籠罩在霧霾之中，能見度不佳。記者劉明岩／攝影

員林

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