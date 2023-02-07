上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

1月底放完長達10天的春節連假後，2月有兩個星期六都必須補班，等於有兩周只能「周休一日」，讓許多上班族大喊吃不消。不過值得注意的是，2月其實不是最累的月份，3月才是今年的大魔王！

「周休二日」制度施行已久，許多民眾都認為一周只休一天無法消除上班一整個禮拜的疲憊，感覺像沒休息到，反而造成心情鬱悶。由於春節大年初六和2月27日都是彈性休假，行政院人事行政總處安排本月4日和18日補班，但因兩次補班相隔時間太短，引起廣大反彈聲浪，究竟需不需要強迫彈性休假也引發熱議。

為了避免這種補班過於頻繁的情形，PTT有網友就提議，補班何不更彈性一點，例如把2月18日的補班挪到清明連假結束後的周六（4月8日）來執行，這樣當周只需要上班3天。不過隨即有其他人提醒，3月最後一個星期六也要補班。

事實上，2月還不是最慘的，3月才是今年最累的一個月。因為3月非但沒有特殊國定假日，又是31天大月，25日這個星期六還要為4月3日的彈休補班，等於整個月只能休7天！若以工作天數來看，2月因只有28天，加上228連假，整月上班20天，但3月卻達24天，整整多出快1周，居2023年之冠。

至於第二辛苦的月份則是5月和8月，都是休8天上班23天，差別僅在於5月1日勞工可多放一天勞動節。

對於今年多達6天的補班日引發民怨，人事總處日前回應，連續假期有助民眾紓解工作壓力、促進經濟發展，若民眾有個人需求，可於補班日自行請假，並且「將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據」。