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乳癌年輕化！輕熟女左乳若有似無腫塊感 檢查是乳癌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
張女經電腦斷層，顯示左乳有2.83公分腫塊，且左腋下淋巴腫大。圖／新竹台大分院提供
張女經電腦斷層，顯示左乳有2.83公分腫塊，且左腋下淋巴腫大。圖／新竹台大分院提供

新竹一名33歲張姓女子三個月前發現左邊乳房有一顆腫塊，但因工作繁忙，腫塊感有時候又若有似無，便不以為意，近期腫塊感越來越明顯，去醫院檢查切片確診為乳癌；醫生表示，亞洲女性乳癌發病年齡平均比歐美女性提早十年，近年更有年輕化的趨勢，提醒民眾摸到異常乳房腫塊時要盡快就醫檢查，才能避免錯過黃金治療期。

新竹台大分院腫瘤醫學部醫生楊明翰說，張女到醫院就診，做完乳房超音波後，外科醫師告知該腫塊有可能為惡性，建議張做乳房攝影及進一步的切片檢查。經切片，確診為乳癌，並從電腦斷層發現，張左邊腋下有腫大的淋巴結，所幸無其他遠端轉移。

楊明翰說，張女立即被轉至腫瘤醫學部門診，透過醫病共享決策後，決定先安排前導性化療及標靶治療，經六次治療後，追蹤超音波發現腫瘤幾乎消失，近期已準備入院接受乳癌切除手術。

楊明翰表示，由衛生福利部國民健康署的癌症登記報告中，可得知乳癌目前是台灣女性癌症死因的第二名，且在罹病年齡分布中，以45至65歲間的患者為最多。

國內外的報告指出，亞洲女性乳癌發病年齡，平均比歐美女性提早了十年左右，且近年有更年輕化的趨勢。雖然國健署有提供免費的兩年一次乳房攝影篩檢，但是主要針對40至69歲女性(45至69歲所有女性、以及40至44歲具乳癌家族史婦女)。

但罹患乳癌的危險因子包括有乳癌或卵巢癌家族史、停經後肥胖、未曾生育或第一胎在30歲以後、胸部接受大劑量放射線照射、初經較早(小於12歲)、停經較晚(大於55歲)等，故提醒民眾，自我檢查乳房腫塊或有無乳頭異常分泌物的觀念十分重要。

楊明翰說明，針對乳癌病人的治療主要可分成手術切除、前導性或輔助性全身性治療（包含抗賀爾蒙治療、標靶治療、化學治療及免疫治療）、輔助性放射線治療等，並非所有病人都需要接受所有治療，隨著全身性治療藥物進步，目前有部分乳癌病人可於手術前，先接受前導性全身性治療（含化學治療、標靶治療或免疫治療），盡量讓腫瘤縮小，進而較能順利切除，助於增加執行乳房保留手術及前哨淋巴結切片的機會（取代全乳切除及腋下淋巴廓清），此外，也能預測病人腫瘤對全身性治療的療效，進而決定術後輔助治療的強度。

如案例張女於接受完前導性化療及雙標靶治療後，發現腫瘤幾乎消失，故術後只須接受輔助性標靶及賀爾蒙治療，不需再接受其他輔助性化學治療。而針對乳癌病人的每一個醫療決策都是經乳房外科醫師、整形外科醫師、腫瘤科醫師、放射腫瘤科醫師、藥師、營養師、癌症心理師及社工師等跨專科團隊，針對不同病人的腫瘤期別、腫瘤分化級數、賀爾蒙受體、HER2受體狀況，討論最適合的治療方式，再與病人及家屬進行醫病共享決策，量身打造個人化醫療，並提升乳癌照護品質及療效。

楊明翰提醒，早期乳癌的5年存活率超過9成，第一期乳癌更高達95％，民眾摸到異常乳房腫塊時，擔憂跟恐懼是正常的，不過唯有盡快就醫檢查，才能避免錯過黃金治療期。

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