租金補貼2.0擬「隨到隨辦」營建署：會儘快上路
行政院核定的300億「中央擴大租金補貼專案計畫」，外傳內政部今年把租金補貼升級為2.0版，改採「隨到隨辦、隨辦隨領」，預計4月可望上路。營建署今澄清，正在規畫今年度隨到隨辦，開辦時程尚未確定，將待政院核定後另行公告受理申請日期，未來將加強宣傳。
營建署指出，去年辦理300億元中央擴大租金補貼專案，透過相關創新作為及宣導措施，申請戶數倍增至32.6萬餘戶，合格戶數也突破27.7萬戶，已陸續自去年10月起撥款。
營建署表示，今年度將持續辦理，並規畫朝「隨到隨辦」等簡政便民方向精進，由於尚須報行政院核定及準備相關前置作業程序，推估不太可能今年4月上路，不過，確定受理時間後會積極向各界宣導，請民眾隨時注意營建署官方訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言