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租金補貼2.0擬「隨到隨辦」營建署：會儘快上路

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
租屋示意圖。／聯合報系資料照
租屋示意圖。／聯合報系資料照

行政院核定的300億「中央擴大租金補貼專案計畫」，外傳內政部今年把租金補貼升級為2.0版，改採「隨到隨辦、隨辦隨領」，預計4月可望上路。營建署今澄清，正在規畫今年度隨到隨辦，開辦時程尚未確定，將待政院核定後另行公告受理申請日期，未來將加強宣傳。

營建署指出，去年辦理300億元中央擴大租金補貼專案，透過相關創新作為及宣導措施，申請戶數倍增至32.6萬餘戶，合格戶數也突破27.7萬戶，已陸續自去年10月起撥款。

營建署表示，今年度將持續辦理，並規畫朝「隨到隨辦」等簡政便民方向精進，由於尚須報行政院核定及準備相關前置作業程序，推估不太可能今年4月上路，不過，確定受理時間後會積極向各界宣導，請民眾隨時注意營建署官方訊息。

租金補貼 行政院 內政部

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