快訊

孩子嘻戲噪音擾鄰遭控是惡鄰　隋棠一句話讓鄰居心寒提告

嘉義市驚傳情殺！女子遭60公分棍棒打死 疑行兇男子逃回桃園「又傳墜樓」

懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

租金補貼審錯？營建署：會加強教育訓練

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為租屋示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為租屋示意圖。圖／聯合報系資料照片

有民眾已領半年租金補貼，卻因政府疏失需繳回補貼款。營建署今天回應，補正資料均有稽核機制，以確保行政審查品質，對於因中央首次辦理本專案計畫，審查人員初期對作業尚不熟悉，致發生此個案情形，表示歉意，會藉此案例再加強人員的專業訓練。

網友反映，自己成功申請租金補貼，從去年10月開始領款，沒想到近日卻突然接到營建署通知，表示他的居住地址資格不符，要將半年來的款項全數討回，讓他相當錯愕。

營建署表示，為方便2021年租金補貼戶(舊戶)申請300億元租金補貼專案，採用「舊戶帶入試算」服務，依據民眾前一年度提供給地方政府的最新資料進行試算。本案民眾是在去年7月帶入資料後才搬家，雖為了領取去年9月前租金補貼，已按原規定提供給地方政府，不過營建署也須取得最新租約，審查通過後才可自2022年10月接續補貼，可能在取得民眾最新租約的過程中產生時間差，今年2月初發現本案民眾狀況時，就立即通知民眾。

營建署說，由於這次300億元租金補貼專案的房屋用途規定是改採房屋稅籍資料是否以住家用稅率面積課徵為依據，部分舊戶承租的房屋並未依照住家用稅率核課，因此有部分舊戶無法接續領取300億元租金補貼，營建署說明，發現本案時雖已核撥半年款項，但依現行規定確實未符規定，不得不追回，並強調會加強教育訓練。

租金補貼

延伸閱讀

「使用權住宅」助炒房？ 財部釋疑

遭指大量出售國有地「間接助漲房價」 財政部澄清了

赴公車及復康車安全訓練 侯友宜強調國際都市人本環境

疫情減緩 新北：公車運量已回到疫情前的9成

相關新聞

鋒面周五到北部東半部有雨 下周有強冷空氣低溫下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，仍有鋒前鬆散雲系通過，...

蛋價漲不成 雞農批「農委會在擋」

國內仍缺蛋，蛋雞產業團體前天下午在群組公布雞蛋產地價將從每台斤四十點五元漲到四十三點五元，批發價則從每台斤五十元漲到五十...

繼iRent後 格上租車爆個資外洩

繼iRent爆發個資外洩，格上租車也被立委踢爆十萬筆個資外洩。民進黨立委賴品妤說，政府須回應憲法法庭的判決，盡快成立獨立...

04:20花蓮縣近海地震規模5.1 宜花最大震度4級

中央氣象局最新資訊，今晨4時20分發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.8公里，震央位於花蓮縣政府北北東方34.4公里（...

花蓮縣近海再傳地震規模3.9 宜花最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天清晨6時12分發生芮氏規模3.9地震，地震深度21.7公里，震央位於花蓮縣政府北北東方34....

又是租約到期！家樂福嘉義北門店2月26日將熄燈 在地民眾直呼可惜

繼大直店去年底熄燈、高雄愛河店確定2月19日租約到期不繼續營業之後，家樂福嘉義北門店也於2月6日發出最新公告，宣布門市因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦