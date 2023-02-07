租金補貼審錯？營建署：會加強教育訓練

有民眾已領半年租金補貼，卻因政府疏失需繳回補貼款。營建署今天回應，補正資料均有稽核機制，以確保行政審查品質，對於因中央首次辦理本專案計畫，審查人員初期對作業尚不熟悉，致發生此個案情形，表示歉意，會藉此案例再加強人員的專業訓練。

網友反映，自己成功申請租金補貼，從去年10月開始領款，沒想到近日卻突然接到營建署通知，表示他的居住地址資格不符，要將半年來的款項全數討回，讓他相當錯愕。

營建署表示，為方便2021年租金補貼戶(舊戶)申請300億元租金補貼專案，採用「舊戶帶入試算」服務，依據民眾前一年度提供給地方政府的最新資料進行試算。本案民眾是在去年7月帶入資料後才搬家，雖為了領取去年9月前租金補貼，已按原規定提供給地方政府，不過營建署也須取得最新租約，審查通過後才可自2022年10月接續補貼，可能在取得民眾最新租約的過程中產生時間差，今年2月初發現本案民眾狀況時，就立即通知民眾。

營建署說，由於這次300億元租金補貼專案的房屋用途規定是改採房屋稅籍資料是否以住家用稅率面積課徵為依據，部分舊戶承租的房屋並未依照住家用稅率核課，因此有部分舊戶無法接續領取300億元租金補貼，營建署說明，發現本案時雖已核撥半年款項，但依現行規定確實未符規定，不得不追回，並強調會加強教育訓練。