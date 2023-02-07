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「無腎媽」拚生子 351克比巴掌還小的女兒長大了

獨／無腎媽媽拚生子 351克比巴掌還小的女兒長大了

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女，成大團隊為孩子舉辦慶生會。圖／成大提供
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女，成大團隊為孩子舉辦慶生會。圖／成大提供

成大醫院去年疫情嚴峻期間，為一名「無腎媽」接生下23周、體重只有351公克的超級迷你新生兒，經過200多天的照顧，農曆年前返家，創下成大紀錄；這名媽媽為了得女、幾乎天天洗腎，歷經千辛萬苦，對於仍然沒辦法讓孩子足月出生，懷抱歉疚，還好母女兩都發揮拚勁，連醫護團隊也動容。

「太棒了，妹妹終於要出院回家了」。成大新生兒團隊在春節前為黃小妹妹舉辦慶生活動，孩子的大眼睛已經會盯著人瞧，模樣相當可愛，新生兒科醫師林永傑表示，孩子出院時體重已達到3700公克，成長超過10倍，目前狀況穩定，但仍將持續關注其生長狀況，至少要追蹤到5歲。

成大新生兒團隊在2019年曾照顧一名23周、出生時體重只有421公克的早產兒巴掌仙子，這次照顧的更是比巴掌仙子還迷你的351公克，再度突破醫院的紀錄。台灣在2015年時彰化基督教醫院曾照顧體重339公克的新生兒出院，國外更有200多公克成長的紀錄。

醫院表示，這名產婦是在去年7月生產，當時孩子太小、但媽媽卻因為胎盤退化出血，子宮持續收縮，沒辦法繼續懷孕，加上當時疫情嚴重，擔心一旦感染，對母子影響大，醫院人員全副武裝穿著隔離衣，好不容易讓孩子出生，卻發現體重只有351公克，後續照顧相當困難。

媽媽本身的狀況就很特別，從年輕就腎臟功能不佳，只有一顆腎可以正常運作，婚後育有一女，一直想幫家庭再添成員，但後來卻不幸遇上車禍，連唯一的腎臟都不保，一周必須洗3次腎，但洗腎之路仍然無法阻擋她求子心切，去年成功懷孕後，為了讓孩子長大，醫院向健保署申請，每周多洗腎1天，媽媽再自費洗1天，一周洗5次腎，「幾乎天天都要跟醫院報到」，但再艱難、媽媽為了孩子仍然咬牙忍下，只希望孩子不要被尿毒影響，能撐過足月。

成大表示，胎兒初期生長順利，但20周後變緩慢，最後仍撐不過23周。孩子比巴掌還小就呱呱落地，媽媽有說不出的歉疚，常抱著孩子就忍不住紅眼眶；而且因為洗腎，無法餵母乳，醫院協調南區母乳庫，靠著其他媽媽的愛心，一次提供65cc的奶，小妹妹似乎也知道媽媽是費盡力氣才生下她，也努力長大，雖然迷你，但吃奶的力氣不輸人，自己就能吸進三分之二的奶量，其他再由鼻胃管灌入，以免營養不足。

護理人員表示，每次只要媽媽拿著奶瓶餵奶，小妹妹就會用眼睛直盯著媽媽，「那麼小就會盯著媽媽看，好像懂得一切是多麼不容易」，團隊照顧過程也是艱難，還好沒有嚴重併發症；在年前出院的那一天，醫院特別準備大蛋糕，爸爸與媽媽都非常開心，終於能接孩子回家過年。

無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女，成大團隊為孩子舉辦慶生會。圖／成大提供
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女，成大團隊為孩子舉辦慶生會。圖／成大提供
成大醫院團隊照顧23周、351公克的早產兒，農曆年前順利返家，創醫院紀錄。圖／成大提供
成大醫院團隊照顧23周、351公克的早產兒，農曆年前順利返家，創醫院紀錄。圖／成大提供
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女，成大團隊為孩子舉辦慶生會。圖／成大提供
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女，成大團隊為孩子舉辦慶生會。圖／成大提供
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女。圖／成大提供
無腎媽歷經千辛萬苦，總算得女。圖／成大提供

成大醫院 新生兒

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